Euro 2024 - La France déjà qualifiée pour les huitièmes de finale

L'Angleterre, la France et les Pays-Bas se sont qualifiés lundi soir pour les huitièmes de finale de l'Euro-2024 en Allemagne, avant même de jouer leur dernier match de groupe mardi, respectivement contre la Slovénie, la Pologne et l'Autriche.

Grâce à la défaite de l'Albanie contre l'Espagne (1-0) lundi soir à Düsseldorf, les Anglais (groupe C), les Français et les Néerlandais (groupe D), ont la garantie de finir au pire parmi les quatre meilleurs (sur six) troisièmes de groupes.