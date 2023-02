Étudiante disparue à Brest: un corps calciné retrouvé

Paris, France | AFP | jeudi 09/02/2023 - Un corps calciné a été retrouvé jeudi dans le Finistère, une dizaine de jours après la disparition d'Héléna Cluyou, jeune élève infirmière, le 29 janvier à Brest, a appris l'AFP de source proche de l'enquête.



Le corps, qui doit encore être identifié, a été découvert par la Police judiciaire au sud de Brest où des enquêteurs menaient jeudi des recherches dans le secteur de Pont-de-Buis, entre Brest et Quimper, a ajouté cette source.



Le suspect, un Brestois de 36 ans, qui était dans le coma, est mort jeudi, a également indiqué cette source.



La semaine dernière, il avait tenté de mettre fin à ses jours à deux reprises, après avoir confié à des proches "avoir commis une bêtise, que sa vie était finie" et que "c'était un accident", selon le parquet.



Son véhicule avait été retrouvé incendié la semaine dernière, sans que l'on retrouve de corps à l'intérieur.



Héléna Cluyou, jeune élève infirmière qui aurait dû fêter ses 21 ans le 1er février, n'a plus donné signe de vie depuis dimanche 29 janvier à 5h20 du matin, à sa sortie du One Club, une discothèque du port de Brest.



Selon des informations de presse, le téléphone du suspect, qui est hospitalisé dans un état grave, aurait notamment borné à Pont-de-Buis.