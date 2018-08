Etudes en métropole : l’affiliation à la Sécurité sociale est gratuite

PAPEETE, 9 août 2018 - L’affiliation à la Sécurité sociale est gratuite pour les étudiants, depuis mars dernier et l’adoption de la loi Orientation et réussite des étudiants . Quelques précisions sur les démarches à accomplir.Les démarches sont différentes selon que l'on est primo-arrivant ou déjà inscrit.Pour l’ouverture de leurs droits, les nouveaux étudiants polynésiens devront se rendre à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de leur lieu de résidence, à partir du 1er septembre. Ils devront absolument être munis de leur numéro NIR, qui peut dorénavant être obtenu directement auprès de l’Institut de la statistique de la Polynésie française : www.ispf.pf . Il leur sera ensuite possible de créer un compte personnel sur le site www.ameli.fr , afin de gérer leurs démarches en ligne, notamment pour l’obtention de leur carte vitale. Ceux qui le souhaitent pourront également souscrire à une complémentaire santé (ex : LMDE, Smerep,…) pour un meilleur remboursement de leurs frais.Les Polynésiens déjà étudiants avant la rentrée 2018/2019 n’auront aucune démarche à effectuer. Le remboursement de leurs soins continuera à être pris en charge par leur mutuelle étudiante actuelle jusqu’au 31 août 2019. Ils seront ensuite basculés automatiquement à la CPAM de leur lieu de résidence.En cas de difficultés, contacter la Délégation de la Polynésie française à Paris :E-mail : secdel@delegation.gov.pf (Tél.) : 01 55 42 66 00Quelques liens utiles pour plus d’informations :- Étudiant, les modalités de votre prise en chargewww.ameli.fr/paris/assure/droits-demarches/etudes-emploi-retraite/etudes-stages/etudiant- Actualités Ameliwww.ameli.fr/paris/assure/actualites/etudiants-mieux-se-soigner-grace-une-protection-sociale-plus-simple-et-gratuite- Le portail numérique des démarches et services de la vie étudiantewww.etudiant.gouv.fr/cid104942/la-securite-sociale-etudiante.html