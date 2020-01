Etienne Chimin s'est éteint

Heremoana Maamaatuaiahutapu, ministre de la Culture : « Loyal et patriote »



« Le décès d’un membre de sa famille est une grande douleur. Et la grande famille de la culture est aujourd’hui en deuil, car nous perdons un des nôtres, Etienne Tuehaa Chimin, décédé mardi matin des suites d’une longue maladie. Entré à l’Académie tahitienne le 12 avril 2002 en remplacement de Willy Lagarde, il a rejoint le corps des ‘ai vana’a réunis au sein du Fare Vana’a. Et en 2012, il a intégré le comité des sages réunis en To’ohitu, en qualité de chancelier, et est devenu ainsi l’adjoint de la directrice du Fare Vana’a, Flora Devatine. (…) Etienne Chimin était un homme de conviction, loyal et patriote. Son dévouement à sa double culture marquisienne et tahitienne n’a cessé de le questionner et lorsqu’il a rejoint les bancs du Fare Vana’a, où il a passé les 20 dernières années de sa vie, cela a été pour lui l’occasion d’emporter le reo tahiti au-delà de sa simple expression et de le pousser à exprimer autant que possible, les idées de la science, du droit et de la technologie. (…) »



Dominique Sorain, haut-commissaire : « Un homme aux convictions personnelles fortes »



« J'ai appris aujourd'hui avec tristesse, le décès d'Etienne Chimin. Mes premières pensées vont vers sa famille, ses proches et ses amis auxquels je tiens à exprimer mes plus sincères condoléances. Avec le décès de Monsieur Etienne Chimin, la Polynésie française vient de perdre un homme aux convictions personnelles fortes qui, toute sa vie durant, s'est engagé avec détermination tant sur le plan politique que pour la défense de la langue polynésienne. Membre éminent de l’académie tahitienne, il a siégé à ce titre, au sein du conseil économique, social, environnemental et culturel de la Polynésie français et a contribué ainsi à faire vivre la langue tahitienne auprès des nouvelles générations. »



Gaston Tong Sang, président de l’assemblée : « Exemplaire et inspirant »



« (…) Connu pour son engagement politique au sein du parti indépendantiste Tavini Huiraatira dont il fut le secrétaire général pendant près de 40 ans, M. Etienne Chimin exerça également de hautes fonctions au sein des entités publiques et des institutions polynésiennes. (…) Le président de l’assemblée de la Polynésie française regrette le départ soudain d’un homme droit et sage aux convictions assumées et intangibles. Il salue la mémoire d’un humble serviteur de la Polynésie française au parcours exemplaire et inspirant. (…) »



Kelly Asin-Moux, président du Cesec​ : « Force tranquille »



« Homme de lettres et grand sage, il a consacré une partie de sa vie à la sauvegarde et à l’enrichissement de la langue tahitienne à travers son mandat à l’Académie tahitienne. (…) Membre du Cesec depuis 2018 au sein du collège de la vie collective, il était grandement apprécié et respecté par ses pairs pour sa force tranquille. (…) »