Etats-Unis: une tornade fait trois morts dans le Missouri

Washington, Etats-Unis | AFP | jeudi 22/05/2019 - Au moins trois personnes ont été tuées dans une violente tornade qui a traversé l'Etat du Missouri (centre des Etats-Unis), ont annoncé jeudi les autorités.



Une alerte météo a été émise pour les habitants de Jefferson City, capitale du Missouri, où d'importants dégâts ont été signalés. Le département de la sécurité publique de cet Etat a tweeté des images de lignes électriques effondrées et d'arbres déracinés.

Trois personnes ont été tuées à Golden City (270 km au sud-ouest de Jefferson City) et "plusieurs" autres blessées dans la ville voisine de Carl Junction, a précisé le département.

"Violente tornade confirmée, abritez-vous maintenant!", ont tweeté les services de météorologie. De fortes pluies, de la grêle, du vent et des éclairs frappaient le Missouri ainsi que l'Oklahoma voisin et le Kansas.

Des alertes météo restaient en place tôt jeudi près de Saint-Louis (Missouri).

Dans l'Oklahoma, le maire de Tulsa G. T. Bynum a indiqué que les habitants des zones proches d'un barrage sur le lac Keystone étaient encouragés à évacuer leurs maisons en raison du risque d'inondation.