Etats-Unis: la tempête tropicale Cristobal va se réduire à une dépression

Washington, Etats-Unis | AFP | lundi 08/06/2020 - La tempête tropicale Cristobal, qui s'est abattue dimanche sur les côtes de la Louisiane, dans le sud-est des Etats-Unis, va s'affaiblir et se transformer en dépression, a annoncé lundi le Centre américain des ouragans (NHC).



A 22H00 GMT dimanche, la tempête a touché la côte sud-est de cet Etat, avec des vents allant jusqu'à 80 km/h, avait indiqué le NHC. Mais dans son dernier bulletin, le NHC a souligné que les vents s'étaient affaiblis pour atteindre environ 64 km/h.



Cristobal devrait faire tomber jusqu'à 38 cm de pluies dans certaines zones près des côtes.



Elle doit se déplacer vers le nord en direction de l'Arkansas et du Wisconsin lundi et mardi avant de se diriger vers le Wisconsin et d'arriver mercredi au Canada.



"L'affaiblissement progressif se poursuivra aujourd'hui, et Cristobal devrait s'affaiblir et devenir une dépression dans les prochaines heures", selon le NHC.



Le président américain Donald Trump a indiqué qu'il signerait une déclaration d'urgence, une mesure qui permet de débloquer des fonds fédéraux.



Le NHC a émis un avertissement concernant "un risque d'inondation mettant en danger la vie des personnes" pour la zone allant de l'embouchure du Mississippi à Ocean Springs, à un peu plus de 140 km de là, ainsi qu'un risque de tempête tropicale pour une zone s'étendant jusqu'à la Floride, ce qui signifie que des vents violents et des pluies abondantes sont attendus.



Selon l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA), la saison 2020 des ouragans, qui s'étend du 1er juin au 30 novembre, sera probablement au-dessus de la normale dans l'Atlantique, avec une prévision de trois à six ouragans de catégorie 3 ou plus.