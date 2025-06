Etats-Unis: deux pompiers tués dans une embuscade, le tireur décédé

Los Angeles, États-Unis | AFP | lundi 30/06/2025 - Un tireur pyromane est suspecté d'avoir tendu une embuscade puis tué deux pompiers en intervention sur un incendie dans l'État américain de l'Idaho, avant d'être retrouvé mort, ont annoncé dimanche les autorités.



Ces pompiers, qui intervenaient dans une zone montagneuse du comté de Kootenai, dans le nord-ouest des Etats-Unis, avaient essuyé des tirs en tentant d'éteindre un feu, et un échange de coups de feu entre le suspect et la police s'en était ensuivi durant plusieurs heures.



"Sur la base d'informations préliminaires, nous pensons qu'il était le seul tireur", a déclaré le shérif de ce comté, Robert Norris, lors d'un point presse.



"Il n'y a plus de menace pour la population locale", a-t-il précisé.



"Nous croyons que le suspect a déclenché l'incendie et qu'il s'agissait d'une embuscade, que c'était intentionnel", a-t-il aussi expliqué aux journalistes.



Quelque 300 agents des forces de l'ordre avaient été déployés, a détaillé le shérif, précisant que deux pompiers de la région avaient perdu la vie. "Nous avons perdu un pompier de Coeur d'Alene, et nous avons perdu un pompier du Comté de Cooney", a ajouté le shérif.



Un autre pompier a subi une intervention chirurgicale. "Il lutte pour sa survie, mais il est dans un état stable", a poursuivi Robert Norris.



Le bureau du shérif avait indiqué plus tôt qu'un "homme décédé" avait été retrouvé avec une arme à feu à Canfield Mountain, le site de la fusillade.



Le bureau a levé l'ordre de confinement de la population mais a prévenu que l'incendie était toujours en cours.



Des images et une photo publiée par la chaîne NBC montraient une dense fumée blanche s'élevant au-dessus d'un site vallonné et boisé dans cette zone prisée des randonneurs.



Le chef des pompiers de la zone, Pat Riley, a dit avoir "le cœur brisé" par l'attaque, sur la chaîne de télévision locale KHQ.



- Fléau récurrent -



"Plusieurs pompiers héroïques ont été attaqués aujourd'hui alors qu'ils intervenaient sur un incendie dans le nord de l'Idaho", a annoncé sur X le gouverneur de l'Etat, Brad Little. Il a dénoncé "une attaque directe odieuse contre nos courageux pompiers" dans un communiqué publié sur Facebook.



Les Etats-Unis paient un très lourd tribut à la dissémination des armes à feu sur leur territoire et à la facilité avec laquelle les Américains y ont accès.



Le pays compte davantage d'armes individuelles que d'habitants: un adulte sur trois possède au moins une arme et près d'un adulte sur deux vit dans un foyer où se trouve une arme.



La conséquence de cette prolifération est le taux très élevé de décès par arme à feu aux Etats-Unis, sans comparaison avec celui des autres pays développés.



En 2024, plus de 16.000 personnes, sans compter les suicides, ont été tuées par arme à feu, selon l'ONG Gun Violence Archive.