Etats-Unis: cinq morts et des températures glaciales après la première tempête hivernale de l'année

Washington, États-Unis | AFP | mardi 06/01/2025 - L'importante tempête hivernale qui a balayé le centre et l'est des Etats-Unis a fait au moins cinq morts, blanchissant la capitale Washington et provoquant des centaines d'annulations de vols, et laisse derrière elle mardi des températures glaciales.



Les services météorologiques prévoient que les températures chutent par endroits jusqu'à -18°C, avec de fortes rafales de vent dans le sillage de la première tempête de l'année qui s'est déplacée "rapidement vers l'est sur l'Océan atlantique" lundi soir.



Les abondantes précipitations neigeuses qui se sont déplacées dans la journée des Etats centraux vers ceux de la côte Est (Delaware, Maryland, Virginie, District of Columbia), ont entraîné annulations de vols, fermetures d'écoles et accidents de la route.



Plus de 50 millions de personnes ont été touchées, dont près de 200.000 étaient toujours sans électricité au milieu de la nuit, surtout dans l'Etat de Virginie, tandis que 2.300 vols ont été annulés et des milliers d'autres retardés, selon les sites Poweroutage.us et FlightAware.



Cinq personnes sont décédées dans des accidents liés aux conditions dantesques dans les Etats centraux du Missouri et du Kansas, selon les autorités locales.



"Les routes restent dangereuses" notamment à cause de la glace, a prévenu le gouverneur du Kentucky (centre-est) Andy Beshear, exhortant les gens à ne pas sortir de chez eux.



- "Grandi dans la neige" -



Un épais manteau blanc a recouvert les rues de Washington, où des trottoirs et des parcs sont devenus le terrain de jeu de batailles de boules de neige d'enfants et d'adultes. Certains ont même chaussé les skis.



"Je me sens tellement heureuse. J'ai grandi dans la neige", a assuré à l'AFPTV Nikki White, skis aux pieds et qui comptait bien en profiter "car il ne neige plus beaucoup" en ces temps de réchauffement climatique.



Les scientifiques affirment que les phénomènes météorologiques extrêmes sont de plus en plus fréquents et de plus en plus graves en raison du changement climatique provoqué par l'homme.



Pour Patricia Kristjanson, qui dit avoir "grandi à Winnipeg, au Canada", "les jours de neige sont ce qu'il y a de mieux quand on est gamin car il n'y a pas école".



Non loin, les deux principaux aéroports de la capitale fédérale ont été contraints d'annuler plus de 500 vols.



Les intempéries dans la capitale n'ont pas empêché le Congrès de certifier lundi la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle, quatre ans jour pour jour après le violent assaut du Capitole par ses partisans après sa défaite contre Joe Biden en novembre 2020.



- De la neige à Dallas ? -



Alors que les autorités ont alerté toute la journée de lundi sur la dangerosité des déplacements sur les routes enneigées et verglacées, des vidéos publiées par la chaîne météo The Weather Channel ont montré des véhicules déraper sur des routes verglacées et des semi-remorques finir dans des barrières en bord de route au Kansas.



"La neige s'est transformée en glace, entraînant des coupures d'électricité et des conditions routières plus dangereuses. Les équipes de sécurité des transports travaillent d'arrache-pied pour dégager les routes pour permettre aux équipes des services publics et aux urgences de se déplacer", a indiqué Andy Beshear, qui a déclaré l'état d'urgence dans le Kentucky.



Les gouverneurs du Missouri, de la Virginie et du Maryland l'ont imité.



Des Etats du sud-est du pays pourraient eux aussi connaître leur lot d'infortune climatique, selon les services météo, qui prévoient des orages accompagnés de grêle, voire de neige au Texas, où elle tombe rarement en quantité, et de potentielles tornades.



Le gouverneur du Texas Greg Abbott a annoncé sur X avoir déclaré l'état d'urgence avant ces précipitions qui pourraient se traduire par des chutes de neige conséquentes à Dallas.



Sur la côte ouest en revanche, ce sont des vents violents qui inquiètent les autorités, avec une faible humidité susceptible de favoriser la propagation d'incendies.



Les pompiers californiens ont mis en alerte des dizaines de véhicules et huit hélicoptères pour se préparer à ces rafales pouvant atteindre 160 km/h.

