État des lieux des chantiers OPH de Tautira

Tahiti, le 10 août 2023 - Chantal Galenon, ministre des Solidarités et du Logement a visité les chantiers de l’Office polynésien de l’habitat (OPH) avec ses équipes mardi dernier à Tautira.



La ministre des Solidarités et du Logement a visité les chantiers de l’Office polynésien de l’habitat (OPH) à Tautira, mardi avec ses équipes. Chantal Galenon et les représentants de la commune se sont aussi rendus sur place pour constater l’état de la route. La population a formulé le souhait de rénover l’accès à leurs habitations. Cependant le statut privé de la route pose problème. Les équipes de l’OPH vont procéder à l’étude de faisabilité de cette demande.



Par la suite, l'opération Teavaava a été présentée. Elle consiste à réaliser un programme de 32 logements destinés à la location simple pour les familles. La résidence sera réalisée sur les parcelles AK 122-123 et 445 d’une superficie totale de 13 493 m² achetées en 2019 par l'OPH via un financement porté par le Pays. Des parcelles situées au centre du village à proximité des commerces, équipements, services et arrêts de bus.



Les logements jumelés seront répartis autour d’une coulée verte centrale avec aire de jeux, ainsi qu'une maison de quartier, offrant aux futurs résidents un lieu de vie qualitatif, d’échange, de partage et de rencontre au sein de la résidence. La livraison de l’opération est prévue pour août 2024 moyennant un coût estimé à 935 millions de francs.



L'opération “Auehi 2” a, elle aussi, été présentée. Elle consiste à réaliser 14 logements type fare OPH, comprenant une maison de quartier et deux logements de transit sur la parcelle cadastrée AH 9 d’une superficie de 17 154 m², à proximité de la résidence OPH Auehi. La parcelle se situe à Tautira, au PK16 dans la commune de Taiarapu-Est et le coût de ce chantier est estimé à 385 millions Fcfp. Un second projet qui est accessible directement par la route de ceinture. Ce site est soumis à un risque moyen de mouvements de terrain et de surcote marine selon le Plan de prévention des risques naturels (PPRN-zone Bleue). Les recommandations du PPRN seront prises en compte en fonction des risques. Ce programme de logement est destiné à la location simple pour les familles aux revenus inférieurs à 2 salaires minimum interprofessionnels garantis (SMIG). La construction des logements doit démarrer le 28 août prochain et la livraison est prévue en juillet 2024.