Etat d'urgence aux Samoa après des pannes d'électricité en série

Sydney, Australie | AFP | lundi 30/03/2025 - Les îles Samoa ont déclaré l'état d'urgence lundi, après une série de pannes d'électricité qui ont paralysé une partie de l'activité dans l'Etat du Pacifique.



Les Samoa connaissent une "crise énergétique" due aux dégâts causés par une tempête et à l'équipement défaillant d'une centrale thermique au diesel, cruciale pour l'alimentation électrique du pays, a déclaré la Première ministre Fiame Naomi Mata'afa.



Selon Mme Fiame le rationnement de l'électricité et la fermeture forcée des entreprises suite à cette crise énergétique auront un important impact économique.



Depuis plusieurs semaines, des pannes ont mis à l'arrêt les générateurs de la centrale électrique de Fiaga, sur l'île d'Upolu, la plus peuplée de l'archipel de quelque 200.000 habitants.



Une tempête survenue au début du mois de mars a ensuite "causé des dommages considérables aux infrastructures énergétiques et entravé davantage les efforts de réparation", a expliqué Mme Fiame dans un communiqué.



"Les dommages causés aux services publics et à la sécurité des bâtiments d'habitation sont considérables", a-t-elle déclaré.



L'état d'urgence doit permettre au gouvernement de débloquer l'aide étrangère et donner la priorité aux services essentiels.



Les Samoa ont commandé des générateurs pour combler une partie du déficit d'électricité, et s'efforcent de trouver des pièces détachées pour rétablir la pleine capacité de la station de Fiaga, a indiqué Mme Fiame.