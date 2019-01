Espagne: quatre morts dans l'incendie de deux immeubles, un bébé dans un état critique

Badalona, Espagne | AFP | samedi 05/01/2019 - Trois personnes sont mortes samedi et au moins 16 ont été blessées, dont un bébé dans un état critique, lors d'un incendie survenu dans un immeuble d'habitation de dix étages à Badalona en Catalogne (nord-est de l'Espagne), a-t-on appris auprès des pompiers.



A 18 kilomètres de là, à Llagosta, une personne est également morte samedi dans l'incendie d'un immeuble d'habitation dont l'origine n'avait pas été établie.

A Badalona, l'incendie s'est déclaré pour une raison inconnue dans la matinée, probablement au rez-de-chaussée, avant de s'étendre rapidement aux étages supérieurs via la cage d'escalier, ont précisé les pompiers.

Trois personnes sont mortes, dont une femme de 92 ans, a déclaré à l'AFP une porte-parole des pompiers. Les deux autres victimes n'ont toujours pas été identifiées. Toutes trois se trouvaient aux étages supérieurs. L'incendie a été éteint en fin de matinée.

Parmi les blessés, deux adultes sont dans un état grave, et un bébé se trouve dans un état critique, ont tweeté les pompiers. Les deux adultes se sont jetés par la fenêtre, a précisé le gouvernement régional.

A Llagosta, un policier a été hospitalisé après avoir inhalé de fumée.