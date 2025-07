Espagne: l'incendie de Tarragone stabilisé, le confinement en grande partie levé

Barcelone, Espagne | AFP | mercredi 09/07/2025 - Les pompiers sont parvenus mercredi à stabiliser l'incendie qui a ravagé plus de 3.300 hectares de forêt en trois jours près de Tarragone, dans le nord-est de l'Espagne, où une grande partie des mesures de confinement imposées aux habitants ont été levées.



"Le confinement a pris fin dans les municipalités touchées par le feu de forêt", à l'exception de Paüls, où il est "maintenu", a annoncé dans un message sur X la Protection civile, qui avait appelé quelque 18.000 personnes au total à rester chez elles face à l'avancée des flammes.



"Malgré le déconfinement, évitez les déplacements inutiles dans la zone où les opérations sont en cours", a toutefois ajouté la Protection civile.



Les pompiers ont précisé mercredi en milieu de journée avoir "stabilisé" le sinistre, après avoir "travaillé intensément" durant la nuit avec des "manoeuvres techniques" pour tenter de contenir les flammes. Malgré tout, il reste "de nombreux points chauds qu"il faut traiter", ont-ils insisté dans un communiqué.



Selon les agents forestiers de Catalogne, la superficie brûlée à cause de cet incendie, qui s'est déclenché lundi près de Tarragone, dans le nord-est de l'Espagne, atteint désormais plus de 3.300 hectares, dont 1.125 dans le parc naturel d'Els Ports à Paüls.



L'Espagne a affronté ces derniers jours des températures caniculaires, qui ont asséché les sols et accru les risques d'incendies.



Selon l'agence météorologique espagnole (Aemet), le pays a connu son mois de juin le plus chaud jamais enregistré, avec une température moyenne de 23,6°C. L'agence souligne que la fréquence des épisodes de chaleur a triplé depuis dix ans en Espagne.



En 2022, 300.000 hectares avaient été détruits par plus de 500 incendies dans le pays, un record en Europe, selon le Système européen d'information sur les feux de forêt (Effis). En 2024, ce chiffre a nettement baissé à environ 42.000 hectares.



Il y a quelques jours, la ministre de la Transition écologique Sara Aagesen avait dit s'attendre à un été "très compliqué" sur le front des feux de forêt.