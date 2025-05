Espagne: arrestation d'un couple d'Allemands qui séquestraient leurs enfants depuis plus de 3 ans

Madrid, Espagne | AFP | mercredi 30/04/2025 - Un couple d'Allemands qui vivaient coupés du monde et séquestraient leurs enfants depuis plus de trois ans a été arrêté lundi à Oviedo, dans le nord-ouest de l'Espagne, après la découverte de ce que les médias ont surnommé "la maison de l'horreur".



Les enfants, deux jumeaux de huit ans et un aîné de dix ans, étaient déscolarisés, "négligés" et vivaient "entourés d'ordures", a expliqué la police locale lors d'une conférence de presse mercredi.



Alertés par un voisin le 14 avril, les policiers avaient découvert que la maison n'était pas seulement occupée par un homme comme cela était déclaré au registre civil, mais par davantage d'habitants au regard du "volume de courses" qui étaient livrées devant le portail, et notamment par "des mineurs" qui n'étaient pas scolarisés.



Selon les voisins, personne ne sortait jamais de cette maison, louée depuis octobre 2021, lorsque la pandémie de Covid-19 faisait encore rage.



Le couple, lui Allemand, et elle Germano-Américaine, stockait une grande quantité de médicaments, a rapporté la police, qui a également évoqué des problèmes d'"hygiène" et d'"insalubrité".



"Nous avons tous été touchés par le syndrome Covid, le syndrome post-Covid et tout ce qui a suivi. On peut en quelque sorte spéculer sur ce qui a pu conduire une famille à être enfermée ainsi pendant longtemps. Le fait qu'ils portaient des masques (chirurgicaux) peut être anecdotique... ou pas", a expliqué le commissaire Francisco Javier Lozano García, qui a précisé que l'enquête devra déterminer "comment ils sont arrivés ici, ce qui les a motivés à venir vivre en Espagne".



Selon les médias espagnols, les enfants portaient tous les trois des couches, et trois masques chirurgicaux chacun sur le visage. Le père de famille a demandé aux policiers d'en mettre un avant d'entrer dans la maison pour la perquisitionner.



A l'intérieur, l'odeur était pestilentielle et les volets étaient tous fermés. Lorsqu'ils sont sortis de la maison, les enfants ont "touché l'herbe avec fascination comme s'ils n'étaient jamais sortis à l'air libre avant", rapporte ainsi le quotidien la Razon.



Les enfants ont été immédiatement pris en charge par un médecin puis placés dans un centre de protection de l'enfance.

le Vendredi 2 Mai 2025 à 02:18 | Lu 123 fois