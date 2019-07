Erwan Figuri remporte le Taapuna Master

PUNAAUIA, le 28 juillet 2019 – La quatrième et dernière journée de compétition du 25e Taapuna Master s'est terminée ce dimanche sur le plan d'eau de Punaauia. Erwan Figuri, 18 ans, finaliste de la compétition junior, a remporté la compétition open en battant en finale le tenant du titre Enrique Ariitu. Terence Maitui s'impose en bodyboard.



A la fin de la finale, Erwan Figuri avait du mal à y croire. Son nom allait bien succéder à celui de surfeurs locaux de talent ayant remporté le Taapuna Master, une des plus prestigieuses compétitions de surf de Polynésie. La houle de 1m-1m50 était en baisse et les vagues plutôt rares lors de cette finale en un contre un qui s'est déroulée ce dimanche vers 15h30.



A 15 minutes de la fin de cette finale, alors qu'il avait déjà pu obtenir une vague notée 6.37, le jeune Erwan Figuri réussit à prendre une belle vague. Il sort du tube et enchaine avec des manœuvres. Les juges lui donnent 10/10, lui permettant de prendre une bonne option sur la victoire.



Le tenant du titre Enrique Ariitu a bien essayé de répliquer mais, alors qu'il a perdu la priorité, il s'élance quand même sur une belle vague qui se présente alors qu'Erwan est en train d'essayer de la prendre également. Enrique écope logiquement d'une interférence, sa deuxième meilleure vague sera divisée par deux. La victoire est assurée pour Erwan Figuri.



En bodyboard, c'est Terence Maitui qui s'impose pour sa première participation en battant en finale Raimana Puhetini. En dropknee, victoire de Teihoarii Tapatoa. SB