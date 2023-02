Ericsson va supprimer 8.500 emplois dans le monde

Stockholm, Suède | AFP | vendredi 24/02/2023 - Le géant suédois de l'équipement télécom Ericsson a annoncé vendredi supprimer 8.500 emplois dans le monde, dans le cadre d'un plan de réduction des coûts alors que le groupe fait face à des difficultés financières.



Le groupe, qui employait 105.000 personnes dans le monde en 2022, avait publié des résultats annuels décevants pour l'année 2022, en raison du ralentissement des dépenses 5G des exploitants, dans un contexte de ralentissement de l'économie mondiale et de l'inflation.



Selon Ericsson, la majorité des suppressions d'emploi seront mises en oeuvre au cours de la première moitié de l'année 2023, les suppressions restantes étant prévues pour l'année 2024.



"Nous voyons un potentiel pour simplifier et devenir plus efficace dans l'entreprise, notamment en matière de coûts structurels", a précisé à l'AFP Jenny Hedelin, porte-parole d'Ericsson.



"Malheureusement, il faudra aussi tenir compte de l'effectif. Nous pensons qu'un total de 8.500 postes seront affectés", a-t-elle expliqué.



Ces suppressions viennent après l'annonce fin 2022 d'un plan d'économie de 820 millions d'euros.



En 2022, le groupe avait enregistré un chute de 39% de son bénéfice net, à 6.2 milliards de couronnes (environ 561 millions d'euros).