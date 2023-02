Éric Spitz récompense cinq gendarmes

Tahiti le 16 février 2023 - Cinq gendarmes ont été décorés par le haut-commissaire Éric Spitz lors de la cérémonie d’hommage aux morts et aux héros de la gendarmerie.



Au matin du 16 février, le haut-commissaire de la République, Éric Spitz, a présidé la cérémonie de recueillement organisée à la caserne Bruat en souvenir des gendarmes engagés au nom de la France et de la République. À l’occasion, la médaille de la défense nationale (échelon argent) a été accordée à cinq gendarmes. L’un d’entre eux a notamment été décoré pour son “acte de courage et de dévouement”. Éric Spitz a aussi a lu, à l’occasion de cette cérémonie, le message du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, M. Gérald Darmanin.