Eric Requet nouveau secrétaire général du Haut-commissariat

Âgé de 55 ans, Éric Requet est le nouveau secrétaire général du Haut-commissariat de Polynésie française. Il vient remplacer Marc Tschiggfrey qui avait occupé cette fonction pendant trois ans à Papeete.



Le Haut-commissariat de Polynésie française n'est pas la première affectation dans l'administration préfectorale en outremer Éric Requet. Le nouveau n°2 du haut-commissariat est déjà venu en Polynésie française par le passé. En effet, entre 2007 et 2009 il a exercé la fonction de directeur du cabinet du haut-commissaire de la République.



Le rôle du secrétaire général du haut-commissariat est à la fois d'assurer la gestion interne du service du haussariat, mais aussi en lien avec les autres services de l'État. Enfin, il travaille également avec l'ensemble des partenaires extérieurs : le Pays, les communes. " Il n'y a guère de différence entre un secrétaire général en préfecture et au sein du haut-commissariat dans la gestion interne du service et dans les relations interservices de l'État. Là où les choses sont très différentes, c'est dans la relation aux institutions puisqu'on est dans le cadre d'un statut d'autonomie. Il y a des compétences qui sont pour l'essentiel celles du Pays et nous sommes dans une interface d'accompagnement par rapport à ces compétences et surtout dans la traduction des politiques publiques y compris celles qui sont aidées par l'État au fur et à mesure qu'elles se présentent à nous", précise le Haut-commissaire.



René Bidal, haut-commissaire de la République a décidé de choisir quelqu'un qui avait déjà une bonne connaissance de la Polynésie afin que ce dernier soit rapidement opérationnel. "J'ai privilégié, que ce soit pour le secrétaire général ou le directeur de cabinet, des sous-préfets qui connaissent déjà la Polynésie parce que je voulais gagner beaucoup de temps dans la connaissance et l'appréciation sociologique et culturelle de ce territoire particulier, de manière à ce qu'ils soient plus rapidement dans des dossiers de fonds. J'ai donc privilégié deux collaborateurs très proches du haut-commissaire qui ont déjà servi en Polynésie française. "



Éric Requet arrive en Polynésie après que le président de la République a dévoilé le livre bleu et la feuille de route du gouvernement central pour les outremers. "Maintenant, il nous appartient de mettre en œuvre, de décliner ces orientations, notamment du pacte de convergence et des contrats de convergences. Le président de la République a indiqué que le livre bleu était la feuille de route du gouvernement pour les outremers et il a indiqué que c'était sa priorité. Par conséquent, cela devient aussi notre priorité. "