Éric Lavaine, président du jury du Fifo : "Ce que je veux, c’est prendre du plaisir".

Pas du tout, c’est la première fois que je viens en Polynésie, à Tahiti. J’arrive avec la représentation que tout le monde se fait en Europe de ce coin du monde : l’eden, les colliers de fleurs, les beaux paysages, les noix de coco. Des idées reçues positives mais que je veux dépasser. L’accueil que j’ai d’ores et déjà reçu me fait penser à un proverbe irlandais : l’étranger est un ami que l’on ne connaît pas encore

Je suis très fier d’être à la tête d’un jury aussi prestigieux, je suis honoré, mais je me considère comme un spectateur lambda. Tous les sujets qui vont être abordés m’intéressent. J’ai bien sûr lu la liste des films en compétition et leur présentation mais sans plus. Je vais visionner les documentaires comme un spectateur lambda. Ensuite, on me demande mon avis et je vais le donner ! Il faut savoir que je suis de mauvaise foi ce qui laisse présager de nombreuses et longues discussion. Et je m’en réjouis. Ce que je veux, c’est prendre du plaisir.

Car c’est un festival de documentaires et j’en suis friand. On apprend toujours des choses avec un documentaire alors que l’on peut s’ennuyer avec de la fiction. Je viens de la fiction et n’ai jamais fait de documentaires mais je sais que, quel que soit le sujet traité, on ne peut pas se lasser. Je suis sensible à une chose, non pas au sujet en lui-même, mais au fait que l’on parte de l’individu pour parler de choses universelles. On suit une personne à laquelle on s’attache et pour qui on peut ressentir de l’empathie. Et à travers elle, on s’ouvre un sujet qui touche tout le monde finalement. J’ai aussi accepté ce rôle pour mieux connaître la Polynésie et l’Océanie.

C’est un contient, aussi grand et riche que l’Europe. Ce sont 25 000 îles soit autant de communautés, de langues, de culture. En Europe, tous les centres-villes se ressemblent, il y a une uniformisation des lieux. L’Océanie conserve des richesses particulières que vous essayer, avec un événement comme le Fifo, de faire vivre et de faire connaître.