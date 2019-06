Equitation/Horse-ball – Championnats de France : Médaille d'argent pour Tahiti

Les Championnats de France d'équitation en Horse-Ball se sont déroulés à Lamotte Beuvron, en métropole. Bilan positif pour Tahiti puisque le team est revenu avec la médaille d'argent par équipe.



L’équipe de Tahiti était composée de six jeunes filles, parties défendre les couleurs du Fenua. C'est la quatrième année consécutive que la fédération polynésienne d’équitation envoie une équipe de six cavalières pour participer à ce championnat de France dans la catégorie cadet (14/16 ans). Tahiti remettait son titre en jeu cette année puisque lors de ces mêmes championnats, en 2018, l’équipe avait décroché la médaille d’or.



Cette année Emma Merel (capitaine), Heremana Pierson, Maya Menu, Isaure Tabka, Jade Lideau et Youna Bernard ont fait partie de l’équipe. Emma, Heremana et Maya faisaient déjà partie de l’équipe médaillée en 2018, pour les trois autres, il s’agissait de leur premier déplacement.



Le premier match contre l’équipe d’Entraygues a été remporté 8-3 pour Tahiti et la demi-finale a été gagnée 9-6 contre l’Ecurie du Marais. Malheureusement, lors de la finale, les Tahitiennes ont dû s’incliner devant l’équipe de Marcq-en-Bareuil sur un score de 8-2, ce qui les placera à la seconde place de ce championnats cadet.



Une belle réussite pour Tahiti qui était l'unique représentant des Outremers lors de cette échéance. SB/FPE