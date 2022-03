Équipement à Taha'a : le "système mafieux" condamné

Tahiti, le 8 mars 2022 – L'ancien chef de la subdivision de l'Équipement de Taha'a, Jean-Pierre Chen San, a été condamné mardi à deux ans de prison ferme, deux ans de sursis et une interdiction définitive d'exercer dans la fonction publique dans l'affaire des faux bons de commande qui avaient permis le détournement de 29 millions de Fcfp entre 2011 et 2017. L'ancien directeur de l'Équipement et actuel directeur du Port autonome, Jean-Paul Le Caill, qui avait pourtant dénoncé les faits, écope d'une amende pour "négligence".



Après le directeur de la subdivision de Moorea en 2020, c'est au tour du responsable de l'antenne de Taha'a de payer au prix fort le "système mafieux" mis en place dans les deux subdivisions de l'Équipement. Jean-Pierre Chen San, l'ancien directeur de la subdivision sur l'île Vanille, a été condamné mardi par le tribunal correctionnel de Papeete à deux ans de prison ferme, deux ans de sursis et une interdiction définitive d'exercer dans la fonction publique pour escroqueries et faux et usage de faux. Déjà condamné pour des détournements de fonds publics alors qu'il était en poste à la subdivision des Tuamotu-Gambier entre 2009 et 2010, Jean-Pierre Chen San avait été affecté à Taha'a où les détournements ont été commis cette fois-ci entre 2011 et 2017.



L'ancien directeur de l'Équipement, aujourd'hui directeur du Port autonome, Jean-Paul Le Caill, a également été condamné mardi dans cette affaire pour "négligence" à 500 000 Fcfp d'amende et 500 000 Fcfp d'amende avec sursis. Qu'il s'agisse de Moorea ou de Taha'a, c'est Jean-Paul Le Caill qui avait dénoncé les détournements à la justice. Mais s'il avait été relaxé dans l'affaire de Moorea, le tribunal a tout de même estimé qu'il était nécessairement au courant des malversations bien avant de les avoir dénoncées. Sur les quatre entrepreneurs de Taha'a poursuivis, deux ont été relaxés des faits d'escroquerie et dispensés de peine pour le reste des poursuites pour faux et usage de faux. Les deux autres ont été condamnés à des peines de sursis et d'amende.



Faux bons, fausses factures, vrais détournements



L'expression "système mafieux" utilisée il y a deux semaines par la procureure à l'audience désignait, exactement comme à la subdivision de l'Équipement de Moorea, l'organisation mise en place par le directeur de la subdivision de Taha'a, Jean-Pierre Chen San, pour détourner près de 29 millions de Fcfp de matériaux et matériels payés sur fonds publics en l'espace de six ans. Jean-Pierre Chen San émettait de faux bons de commande auprès d'entreprises de l'île Vanille, qui lui produisaient ensuite de fausses factures et des avoirs au profit du service.



Jean-Pierre Chen San venait ensuite se servir en matériaux pour ses besoins personnels, les matériaux ayant notamment servi à construire sa propre maison. "J’ai suivi le mouvement", s'était défendu l'intéressé lors de son procès, affirmant que c'était "un système qui existe depuis au moins 15 ans". Lors de leur enquête, les gendarmes avaient d'ailleurs rencontré la direction centrale de l'Équipement à Tahiti pour sensibiliser ses responsables sur les risques encourus si ce type de pratiques était effectivement habituel dans d'autres subdivisions de l'Équipement des îles…





Rédigé par Garance Colbert et Antoine Samoyeau le Mardi 8 Mars 2022 à 09:40 | Lu 304 fois