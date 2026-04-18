

Equipe de France: La liste des 26 joueurs de Didier Deschamps

Tahiti le 14 mai 2026. Deux absents de marque et des ouvertures: le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps a dévoilé jeudi une liste de 26 joueurs pour partir à la conquête d'une troisième Coupe du monde, en laissant sur la touche Lucas Chevalier et Eduardo Camavinga, mais en embarquant Robin Risser, Maxence Lacroix et Jean-Philippe Mateta.



Comme c'est la tradition avant chaque phase finale, le patron des Bleus depuis 2012 a eu les honneurs du journal de 20h de TF1, partenaire de la Fédération française de football, pour livrer son verdict. Un rituel auquel il s'est plié pour la dernière fois avant d'entamer son ultime campagne puisqu'il quittera son poste à l'issue du tournoi (11 juin - 19 juillet aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada).

Deschamps, qui compte bien rendre son tablier sur un troisième sacre après ceux de 1998 et de 2018 pour effacer la défaite de 2022 en finale face à l'Argentine de Lionel Messi, avait déjà bien balisé les contours de son groupe durant la tournée américaine du mois de mars. Mais il a quand même distillé quelques surprises au cours de son annonce, qui intervient quasiment un mois jour pour jour avant l'entrée en lice de ses hommes au Mondial, le 16 juin face au Sénégal, à East Rutherford (New Jersey).

Entre-temps, les Tricolores disputeront deux matches amicaux contre la Côte d'Ivoire, le 4 juin à Nantes, et l'Irlande du Nord, le 8 juin à Lille, avant de s'envoler pour leur camp de base de Boston.

La principale inconnue concernait le sort de Lucas Chevalier, devenu remplaçant au PSG. L'ancien portier lillois, par ailleurs touché à la cuisse droite, ne traversera pas l'Atlantique et va devoir suivre de loin cette Coupe du monde, épilogue cruel d'une saison cauchemardesque pour celui qui faisait figure de grand espoir du foot français dans les buts.

Les malheurs de Chevalier font le bonheur de Risser (21 ans), international espoirs et l'une des révélations des Sang et Or, dauphins du PSG en Ligue 1. Deschamps avait également la possibilité de convier le champion du monde 2018 Alphonse Areola (33 ans), lui aussi sur le banc à West Ham, mais a préféré jouer la carte de la jeunesse avec Risser, élu meilleur gardien de L1 et jamais appelé chez les A, qui accompagnera le titulaire Mike Maignan et le N.2 Brice Samba.

- Camavinga et Kolo Muani restent à quai -

En défense, Deschamps a aussi misé sur la nouveauté avec Maxence Lacroix (26 ans, 2 sélections), en vue face à la Colombie en amical (3-1) le 29 mars. Le joueur de Crystal Palace sera en bonne compagnie avec les cadres de la ligne arrière (William Saliba, Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté, Lucas Hernandez, Jules Koundé, Malo Gusto, Theo Hernandez, Lucas Digne).

Au milieu, les places étaient également très chères et Eduardo Camavinga, en grande difficulté au Real Madrid et jamais vraiment convaincant en bleu, en fait les frais. Il n'y avait au contraire pas débat pour les cinq indiscutables, N'Golo Kanté, Manu Koné, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouameni et Warren Zaïre-Emery.

C'est surtout l'attaque qui aura fière allure avec la superstar et capitaine Kylian Mbappé, le Ballon d'Or Ousmane Dembélé, la pépite du Bayern Munich Michael Olise, le généreux Marcus Thuram et une escouade de jeunes talents (Bradley Barcola, Désiré Doué, Rayan Cherki, Magnes Akliouche).

Pour pallier le forfait d'Hugo Ekitike, gravement blessé à un tendon d'Achille, Deschamps a opté pour l'avant-centre de Crystal Palace Jean-Philippe Mateta (28 ans, 3 sélections 2 buts), ce qui laisse Randal Kolo Muani sur la touche. L'attaquant de Tottenham n'aura donc pas l'occasion d'effacer des mémoires l'incroyable occasion ratée dans les derniers instants de la finale de 2022.

Selon le règlement de la Fifa, Deschamps aura toutefois la possibilité de remplacer un joueur en cas de blessure jusqu'à 24 heures avant l'entrée en lice des Bleus le 16 juin.





. Gardiens (3):

Mike Maignan (AC Milan/ITA/38 séléctions), Robin Risser (Lens/0 sél.), Brice Samba (Rennes/4 sél.)



. Défenseurs (9):

Lucas Digne (Aston Villa/ENG/56 sél. 0 but), Malo Gusto (Chelsea/ENG/9 sél. 0 b.), Lucas Hernandez (Paris SG/41 sél. 0 b.), Théo Hernandez (Al Hilal/KSA/42 sél. 2 b.), Ibrahima Konaté (Liverpool/ENG/27 sél. 0 b.), Maxence Lacroix (Crystal Palace/ENG/2 sél. 0 b.), Jules Koundé (FC Barcelone/ESP/46 sél. 0 b.), William Saliba (Arsenal/ENG/31 sél. 0 b.), Dayot Upamecano (Bayern Munich/GER/36 sél. 2 b.)



. Milieux (5):

N'Golo Kanté (Fenerbahçe/TUR/67 sél. 2 b.), Manu Koné (AS Rome/ITA/12 sél. 0 b.), Adrien Rabiot (AC Milan/ITA/57 sél. 7 b.), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid/ESP/44 sél. 3 b.), Warren Zaïre-Emery (Paris SG/10 sél. 1 b.)



. Attaquants (9):

Maghnes Akliouche (Monaco/7 sél. 1 b.), Bradley Barcola (Paris SG/16 sél. 3 b.), Rayan Cherki (Manchester City/ENG/5 sél. 1 b.), Ousmane Dembélé (Paris SG/58 sél. 7 b.), Désiré Doué (Paris SG/6 sél. 2 b.), Kylian Mbappé (Real Madrid/ESP/96 sél. 56 b.), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace/ENG/3 sél. 2 b.), Michael Olise (Bayern Munich/GER/15 sél. 4 b.), Marcus Thuram (Inter Milan/ITA/33 sél. 3 b.)



La liste des 26 joueurs de l'équipe de France sélectionnés par Didier Deschamps pour la Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada du 11 juin au 19 juillet.. Gardiens (3):Mike Maignan (AC Milan/ITA/38 séléctions), Robin Risser (Lens/0 sél.), Brice Samba (Rennes/4 sél.). Défenseurs (9):Lucas Digne (Aston Villa/ENG/56 sél. 0 but), Malo Gusto (Chelsea/ENG/9 sél. 0 b.), Lucas Hernandez (Paris SG/41 sél. 0 b.), Théo Hernandez (Al Hilal/KSA/42 sél. 2 b.), Ibrahima Konaté (Liverpool/ENG/27 sél. 0 b.), Maxence Lacroix (Crystal Palace/ENG/2 sél. 0 b.), Jules Koundé (FC Barcelone/ESP/46 sél. 0 b.), William Saliba (Arsenal/ENG/31 sél. 0 b.), Dayot Upamecano (Bayern Munich/GER/36 sél. 2 b.). Milieux (5):N'Golo Kanté (Fenerbahçe/TUR/67 sél. 2 b.), Manu Koné (AS Rome/ITA/12 sél. 0 b.), Adrien Rabiot (AC Milan/ITA/57 sél. 7 b.), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid/ESP/44 sél. 3 b.), Warren Zaïre-Emery (Paris SG/10 sél. 1 b.). Attaquants (9):Maghnes Akliouche (Monaco/7 sél. 1 b.), Bradley Barcola (Paris SG/16 sél. 3 b.), Rayan Cherki (Manchester City/ENG/5 sél. 1 b.), Ousmane Dembélé (Paris SG/58 sél. 7 b.), Désiré Doué (Paris SG/6 sél. 2 b.), Kylian Mbappé (Real Madrid/ESP/96 sél. 56 b.), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace/ENG/3 sél. 2 b.), Michael Olise (Bayern Munich/GER/15 sél. 4 b.), Marcus Thuram (Inter Milan/ITA/33 sél. 3 b.)

Rédigé par Bertrand PREVOST le Jeudi 14 Mai 2026 à 10:22 | Lu 317 fois



