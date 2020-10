Epidémie de Covid-19 : Les chiffres s’envolent

Tahiti, le 23 octobre 2020 - Dans son bulletin épidémiologique hebdomadaire diffusé mercredi, le ministère de la santé en charge de la prévention indique que, si l’épidémie de Covid-19 demeure au stade 4 en Polynésie française, une augmentation générale des valeurs d’indicateurs a été relevée cette semaine. Le niveau 1 est maintenu dans les îles mais le nombre d’îles affectées et le nombre de cas sont en augmentation.



Le ministère de la santé a diffusé mercredi comme chaque semaine un bulletin épidémiologique pour faire un point sur l’évolution du Covid-19 en Polynésie française. L’analyse des données consolidées en cette fin de 42ème semaine démontre que le virus continue de se propager. Ainsi, le ministère de la santé a relevé une augmentation générale des valeurs d’indicateurs avec 73 hospitalisations dont 19 en réanimation et 19 décès. Actuellement estimé à 1,5, le taux de reproduction a progressé, témoignant ainsi d’une "transmission élevée du virus en population générale".



Tel que le précise le ministère de la santé, la population d’adultes jeunes est la plus contaminée, mais "l’incidence augmente également chez les plus de 45 ans, avec un taux d’hospitalisation plus important". Enfin, si les archipels restent au stade 1, le nombre d’îles affectées et le nombre de cas sont en augmentation.