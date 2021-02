Epidémie : Tahiti et Moorea de retour au stade 2 malgré les variants

Un taux d’incidence inférieur au seuil d’alerte



Le taux d’incidence désigne le nombre de tests PCR positifs pour 100 000 habitants. Il ne montre pas l’évolution de l’épidémie mais l’état de la contamination à un instant T. Il était de 27/100 000 la semaine dernière (contre 63 fin janvier, le seuil d’alerte étant fixé à 50). À noter qu’en dehors des îles du Vent et des îles Sous-le-Vent, ce taux dégringole à 6/100 000.

Concernant les patients, huit nouvelles hospitalisations ont été recensées en une semaine. Soit autant que la semaine précédente mais 16 de moins que quinze jours plus tôt. Si aucun décès n’est à déplorer durant la semaine étudiée, un nouveau patient s'est éteint mercredi, portant le bilan à 136 décès depuis le début de la pandémie au fenua.



Les îles Sous-le-Vent toujours en stade 3



Cette poursuite de la décroissance conduit à un retour au stade 2 de l’épidémie, et ce malgré l’annonce de la circulation du variant britannique au fenua (sept cas importés de métropole et trois cas secondaires). Rappelons que la circulation du virus persiste à Raiatea et Bora-Bora. Les Raromatai restent au stade 3.