Epiceira : Braye sort au round 2

PAPEETE, le 25 septembre 2019 - Après l’élimination de O’Neil Massin lors du round 1 de la Billabong Pro Ericeira WQS 10 000, au Portugal, c’est au tour de Mihimana Braye de se faire éliminer prématurément dans la nuit de mardi à mercredi, au round 2 cette fois-ci.



Mihimana Braye (58e WQS) avait intégré directement le round 2 de la Billabong Pro Ericeira en fonction de son classement. Il n’ira pas plus loin. Il termine troisième de sa série avec un total de 9.27 sur 20 contre 11.66 pour le Hawaiien Joshua Moniz (61 WQS) et 9.50 pour le Japonais Hiroto Ohhara (29e WQS), qui se qualifient tous les deux pour le round 3.



C’est une fois de plus un résultat cruel pour Mihimana Braye dans cette compétition à forte concurrence puisqu’il rate la qualification pour le round suivant pour 0,23 points, en obtenant un 5.70/10 sur sa deuxième vague notée, soit quasiment un point de plus que les vagues du Japonais (4.77 et 4.73). Braye n’a pu scorer que 3.57 sur sa deuxième meilleure vague.



Il ne reste plus que deux "Prime Events" sur le circuit WQS, les deux compétitions hawaiiennes de la Triple Crown pour tenter de terminer dans le top 10 du classement

des World Qualifying Series, synonyme de qualification pour le World Championship Tour (WCT) l’année suivante.



Après un début de saison plutôt bon qui l’avait propulsé dans le top 50, Mihimana Braye n’a pas pu obtenir les résultats lui permettant

de s’approcher du top 10. Au vu de la concurrence qui sera encore plus forte sur les "Prime Events" hawaiiens, la qualification pour le WCT 2020 va être très difficile pour O’Neil Massin (83e WQS) et Mihimana Braye.



Mihimana Braye : " Je n’ai pas pu montrer de quoi je suis capable ici en Europe. C’est dur mais je n’abandonnerai jamais, pas tant que je n’aurai pas obtenu ce que je veux".