Eolien: pollution maritime "significative" en baie de Saint-Brieuc

Rennes, France | AFP | mardi 15/06/2021 - Un navire de forage impliqué dans la construction d'un parc éolien en mer a provoqué une "pollution d'ampleur significative" en baie de Saint-Brieuc, amenant la ministre de la Transition écologique à prôner la "tolérance zéro sur la manière dont doit être mené le chantier".



Le navire, baptisé "Aeolus" et appartenant à la société néerlandaise Van Oord, a déclaré "une fuite d’huile de 100 litres", lundi à 06h30, selon un communiqué de la préfecture maritime de l'Atlantique.



la société Ailes Marines, filiale d'Iberdrola qui construit le parc éolien, a évoqué un "problème technique" ayant "entraîné l’écoulement de fluide hydraulique (...) utilisé dans les systèmes de guidage des foreuses", selon un communiqué distinct.



"Ce fluide, spécialement conçu et développé pour les travaux en mer, est biodégradable selon les critères internationaux de l’OCDE", écrit la société. "Il est considéré dans l’industrie comme l'un des plus respectueux de l’environnement", ajoute Aile Marines.



La pollution, située à une dizaine de miles nautiques (18,5 km) au nord d'Erquy (Côtes-d'Armor), observée par satellite et par un avion des Douanes lundi, a provoqué une nappe de 8,6 nautiques de long (15,9 km) et 1,5 nautique de large (2,8 km), selon la préfecture maritime.



"Je ne tolérerai aucune négligence dans le déploiement des parcs éoliens en mer", a déclaré la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili sur Twitter, qui a convoqué "les responsables d’Iberdrola, constructeur du parc de Saint-Brieuc, pour qu'ils s'expliquent sur la situation."



La ministre a fait passer au cours de ce rendez-vous "un message de tolérance zéro sur la manière dont doit être mené le chantier" et réclamé la "plus grande transparence" vis à vis de tous les acteurs, a indiqué son cabinet à l'issue de l'entretien.



Elle considère que "c'est justement parce que l'éolien en mer est d'importance vitale" et que la France est "très en retard" dans ce domaine qu'il est "absolument inenvisageable que la filière se déploie en provoquant ce genre de nuisance", a-t-on indiqué de même source.



Une surveillance était en cours mardi matin, avec le survol d'un Falcon 50 au-dessus de la zone. Mardi en fin de matinée, la pollution restait "localisée en mer", selon la préfecture des Côtes-d'Armor, qui précise qu'"une surveillance à terre est mise en œuvre".



"Face à cette pollution d'ampleur significative", la préfecture maritime a "rapidement transmis les éléments observés au procureur de la République de Brest, à présent en charge du dossier".



Sur demande du préfet maritime, le Bâtiment de Soutien et d'Assistance Affrétés (BSAA) "Sapeur", qui a appareillé dans la nuit de Brest, est arrivé sur zone vers 9H30, avec 300 mètres de barrage, des boudins absorbants et un système de récupération pour aspirer le polluant.



Ailes Marines a assuré prendre "très au sérieux toute question relative à l'environnement", précisant que "les travaux ont été immédiatement stoppés dans l´attente de l´inspection technique du gabarit de forage par les autorités". Une fois cette l'inspection terminée, le navire retournera aux Pays-Bas "afin d’effectuer une vérification technique complète du navire et des outillages", selon le communiqué.



"La baie de Saint-Brieuc n'est pas un laboratoire à ciel ouvert où des industriels viendraient tester des outils et polluer l'environnement marin", a dénoncé dans un communiqué le comité départemental des pêches des Côtes-d'Armor. Les pêcheurs et leurs représentants annoncent qu'ils iront "porter plainte contre la société Ailes Marines" dès mardi, selon la même source.



Le parc éolien en mer de Saint-Brieuc doit être érigé à 16,3 kilomètres au large des côtes bretonnes. D’une capacité totale de 496 MW, avec 62 éoliennes, il est censé produire 1.820 GWh par an, l'équivalent de la consommation électrique annuelle de 835.000 habitants, selon son promoteur, Ailes Marines. Sa mise en service est prévue fin 2023.