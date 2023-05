Environnement: Macron suscite embarras et polémique avec sa "pause réglementaire européenne"

Paris, France | AFP | vendredi 12/05/2023 - La "pause réglementaire européenne" réclamée par Emmanuel Macron sur les normes environnementales a mis dans l'embarras son camp, obligé d'admettre vendredi un propos "malheureux" qui a fait craindre à Bruxelles que la France ne s'aligne sur les demandes de "moratoires" de la droite européenne.



En France, militants et élus écologistes ont fustigé cette sortie présidentielle, y voyant l'annonce d'une "pause écologique" en pleine crise climatique.



"On est devant, en termes règlementaires, les Américains, les Chinois ou toute autre puissance au monde", a d'abord dit le chef de l'Etat jeudi à l'Elysée. "Maintenant il faut qu'on exécute. Il ne faut pas qu'on fasse de nouveaux changements de règles, parce qu'on va perdre tous les acteurs".



Face à la controverse, Emmanuel Macron a persisté vendredi: "je préfère des usines qui respectent nos normes européennes qui sont les meilleures, plutôt que ceux qui veulent encore ajouter des normes" et prendre le risque de "n'avoir plus d'usine", a-t-il déclaré à Dunkerque, où plusieurs usines de batteries électriques sont prévues.



Le propos du président, alors que ces projets d'usines sont eux-mêmes nés de la future interdiction européenne des voitures thermiques, reste imprécis mais constitue a minima un signal politique pour les industriels et les ouvriers de leurs usines, demandeurs de "stabilité" pour sécuriser sur le long terme les investissements.



Tout juste le président a-t-il clarifié que cette pause devrait se faire après l'adoption du "Pacte vert", le paquet de textes-clés de l'Union européenne dont l'essentiel (réforme du marché carbone, fin des ventes de voitures à moteur thermique...) a été adopté, mais dont une partie fait encore l'objet de difficiles négociations.



La précision vise à rassurer les observateurs et élus européens, inquiets d'un éventuel rapprochement de la France avec les positions du groupe PPE (droite), principale formation du Parlement européen.



Le PPE réclame "un moratoire" sur certains projets législatifs liés aux pesticides et à la restauration de la nature, s'alarmant d'un impact trop lourd pour les agriculteurs et de "menaces" pour la sécurité alimentaire.



D'autres lois (emballages, émissions polluantes des élevages...) font l'objet d'âpres pourparlers. Mais Renew (libéraux), groupe auquel appartiennent les élus macronistes, affiche plutôt sa volonté de trouver des compromis pour tenter de finaliser ces textes d'ici les prochaines élections européennes en 2024.



"bombe rhétorique"



"La France ne défend en aucun cas un moratoire (...) Il n’y a aucun changement de cap, simplement une attention à ce que les règles soient praticables par l’ensemble des acteurs économiques", avait réagi jeudi soir Pascal Canfin, l'eurodéputé Renaissance qui préside la commission Environnement au Parlement européen.



Mais le président "a eu une phrase malheureuse qui ne traduit pas ce que la France fait", a-t-il fini par concéder vendredi dans Le Monde.



L'expression de "pause" est "une bombe rhétorique", "clairement maladroite", analyse Thomas Pellerin-Carlin, directeur du Programme Europe à l'Institut de l'économie pour le climat (I4CE).



"Quand j'ai entendu ça, ma mâchoire s'est décrochée, j'ai arrêté de prendre des notes", raconte à l'AFP l'expert, qui était présent à l'Elysée jeudi. "Mais il faut voir la phrase dans le contexte: si Macron avait voulu dire, comme Sarkozy à l'époque, +l'Environnement, ça commence a bien faire+, il aurait poursuivi son propos".



En l'occurrence, "Emmanuel Macron cherchait à souligner que l'UE est la mieux-disante réglementaire mais la moins-disante sur le financement". Le Pacte vert "a fait le job réglementaire et la priorité, ensuite, n'est pas de repartir dans un nouveau paquet de textes mais de les mettre en oeuvre", avec des fonds, résume-t-il.



Simone Tagliapietra, de l'institut Bruegel, déplore aussi une "erreur de communication", qui risque de "donner implicitement un message erroné selon lequel les objectifs écologiques vont à l'encontre des objectifs industriels".



"Il faut être très prudent, car il existe des forces, notamment des partis populistes, qui pensent de la sorte", s'inquiète l'économiste.



"C’est pour cela qu’il est préférable d’employer des mots bien définis et d’éviter les expressions à double fond", a réagi sur Twitter l'avocat Arnaud Gossement, spécialiste du droit de l'environnement : "une +pause environnementale+ n’a pas de sens, un droit de l'environnement moins bavard, oui".

le Vendredi 12 Mai 2023 à 08:47 | Lu 80 fois