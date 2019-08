Environnement : Autant de problèmes que d’îles

Pierre Paeamara

Agent communal de Rikitea chargé de l'environnement



“Des actions pour protéger l'activité perlicole"



Qu'attendez-vous de ce congrès ?

“Le congrès sera l'occasion pour notre commune de montrer les actions que nous menons pour préserver notre environne- ment aux Gambier. La commune a reçu des financements grâce au programme BEST. Ces fonds nous ont permis de faire de la restauration écologique sur les îles du sud- est, très touchées par des espèces invasives. A cause de ces dernières, on a constaté la

disparition de pas mal de plantes et d’animaux. On a donc reboiser et réintroduit des oiseaux grâce à l'association SOP Manu.”



Les Gambier ont également été un site pilote pour le projet RESCUE qui vise l’élaboration d’un mode de gestion des déchets et de la protection du littoral et des aires marines...

“Exactement. Pour ce projet nous nous sommes principalement focalisés sur la thématique des déchets perlicoles. La perliculture c'est la première activité économique de l'archipel, et donc une capacité de déchets énorme également. RESCUE nous a permis de faire un état des lieux de ce qu'il y a dans le lagon et aujourd'hui l'idée est de mener des actions de nettoyage pour protéger l'activité principale de l'île.”



Est-ce-que les perliculteurs ont été réceptifs au projet ?

“Certains perliculteurs de l'île avaient déjà entamé des actions de nettoyage. Mais uniquement dans leur secteur. Aujourd'hui on souhaite étendre l'action à tous les perliculteurs. Qu'ils prennent conscience que si le lagon n'est pas entre- tenu, ils perdent leur production.”