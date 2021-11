Environ 200 gendarmes mobilisés en Mayenne pour retrouver une joggeuse de 17 ans

Saint-Brice, France | AFP | mardi 09/11/2021 - Environ 200 gendarmes étaient mobilisés mardi en début d'après-midi pour tenter de retrouver une adolescente de 17 ans disparue depuis la veille en Mayenne, a-t-on appris auprès de la gendarmerie et du parquet de Laval.



"La disparition d’une jeune fille de 17 ans a été signalée à la gendarmerie locale hier soir à 18h50, les premières indications fournies précisant qu’elle était partie faire un jogging aux environs de 16h sur la commune de Saint-Brice", a indiqué la procureure de la République de Laval Céline Maigne dans un communiqué.



Une conférence de presse était prévue à 17h au tribunal de Laval.



Concernant le dispositif, 200 gendarmes seront "engagés" en début d'après-midi, a indiqué à l'AFP la gendarmerie, contre 120 en début de matinée.



Des gendarmes de Mayenne, mais aussi du Maine-et-Loire et de la Sarthe étaient mobilisés, ainsi qu'un escadron, un hélicoptère venu de Rennes, une équipe cynophile et encore une brigade fluviale de Nantes afin de retrouver la jeune fille, selon la même source.



"Ces efforts (pour la retrouver) sont pour l’heure restés vains", a ajouté la procureure.



"Les premiers éléments recueillis, qui doivent désormais être exploités, ne permettent en l’état d’écarter aucune piste", indique la magistrate. "La nécessité de préserver la qualité du travail d’enquête, dans l’intérêt de la jeune fille disparue et de ses proches, me conduit à appeler les personnes souhaitant apporter leur soutien à la famille à ne pas circuler dans la zone des recherches afin de ne pas perturber les investigations".



D'après les données de l'application Strava, qui suit les déplacements des sportifs grâce aux données GPS, la jeune femme a couru 1 kilomètre lundi à Saint-Brice contre une boucle de cinq kilomètres habituellement, et son parcours s'arrête au carrefour de trois routes de campagne.



L’enquête a été confiée dès lundi soir à la section de recherches d’Angers et à la brigade de recherches de la compagnie de gendarmerie de Château-Gontier sur Mayenne, d'après le parquet.