Envie de vous former aux métiers du Web gratuitement ?

PAPEETE, le 7 mars 2019. Tahiti Code Camp est une formation aux métiers du Web, mise en place par le Cnam. Elle est gratuite et destinée aux jeunes polynésiens en transition difficile ou/et en décrochage. Vous pouvez vous inscrire avant le 31 mars.



La seconde édition du programme Tahiti Code Camp, formation aux métiers du Web et du codage, ouvre le 15 avril prochain.



Tahiti Code Camp est une formation signée par le Cnam en Polynésie française pour répondre aux besoins de plus en plus grandissants de codeurs opérationnels et employables rapidement dans les entreprises du Pays.

Le soutien de partenaires locaux et internationaux



Cette deuxième édition gratuite pour les futurs campeurs est cofinancée par le ministère en charge du numérique, le ministère de la Famille et des Solidarités du Pays et par la Grande Ecole du Numérique (Formation labellisée GEN). Par ailleurs, cette nouvelle édition sera placée sur l’ouverture à l’internationale pour partager nos cultures, asseoir des partenariats solides et permettre aux campeurs de découvrir des savoir-faire pertinents et innovants qui transcendent les frontières.



C’est pourquoi la mise en œuvre du même programme au Québec, Montréal Code Camp, permettra d’engager des échanges internationaux entre campeurs et formateurs polynésiens et québécois, sans oublier entre professionnels et institutionnels des deux régions. C’est également l’opportunité de croiser et transmettre des valeurs essentielles à l’épanouissement des jeunes campeurs, à savoir la coopération, la rigueur, la curiosité et le défi.