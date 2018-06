Entretien avec une délégation chinoise de la ville de Beihai

PAPEETE, 11 juin 2018 - Raymond Yeddou, l'administrateur des subdivisions des Îles du Vent et des Îles Sous-le-Vent, représentant le haut-commissaire de la République, s’est entretenu, ce lundi, avec une délégation chinoise du gouvernement populaire municipal de Beihai en visite en Polynésie française tout au long de cette semaine.



Cette délégation était composée de M. Liu Xiang, vice-maire, gouvernement populaire municipal de Beihai, M. Shen Zuliang, directeur, bureau de la qualité et de la supervision technique du gouvernement populaire municipal de Beihai, M. Xie Wen, directeur, bureau des sciences et de la technologie de Beihai, gouvernement populaire municipal de Beihai, M. Lan Wei, directeur, affaires étrangères set d’outre-mer, bureau des affaires de Hong-Kong et de Macao du gouvernement populaire municipal de Beihai, Mme Chen Jingyan, secrétaire général adjoint, gouvernement populaire municipal de Beihai, Mme He Ruqing, directrice adjointe, bureau du commerce de l’administration municipale de Beihai, M. Wang Shiquian, président de la chambre de commerce des perles de Beihai, Mme Wang Li, conseil du président du Beihai Pearl Royal Jewelry Co. Ltd et M. Zhong Fudian, coordinateur, accompagnée de M. Cyril TETUANUI, maire de la commune de Tumaraa.



Cet entretien qui s’inscrit dans le cadre d’un projet de jumelage initié en novembre 2017 avec la communauté de communes Hava’i aux Îles sous-le-Vent, a été l’occasion d’évoquer les coopérations possibles notamment dans les domaines de la perliculture et de la pêche.