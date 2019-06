Entrepreneurs : apprenez à convaincre les banquiers

"La première question que le banquier va se poser est 'puis-je lui faire confiance ?'"



Pourquoi les entrepreneurs ont-ils du mal à parler aux banquiers ?

Certains entrepreneurs ont du mal à exprimer leur projet en des termes que le banquier peut comprendre. Ou ils ont du mal à se mettre au niveau de l'interlocuteur. Soit ils le prennent de trop haut, étant complètement convaincus de leur projet, pensant que le banquier ne peut pas le refuser ; Soit ils le prennent de trop bas, par timidité, et n'arrivent pas à convaincre.



Quelles sont les erreurs très pratiques que les entrepreneurs et porteurs de projet commettent avec les banquiers ?

La première erreur est souvent d'arriver chez le banquier sans avoir suffisamment élaboré son business plan. On ne leur demande pas des chiffres précis, surtout pour un petit entrepreneur, une TPE. Il faut simplement pouvoir dire "je pense avoir trois chantiers cette année, je vais donc employer cinq ou six ouvriers. Chaque chantiers devraient m'apporter un chiffre d'affaires de tant, mes charges seront de tant..." Donc des chiffres très simples, et il a le droit de se tromper ! Le banquier va lui dire "bon, tu prévois trois chantiers, tu es optimiste ce qui est normal pour un chef d'entreprise. Donc on va faire le calcul avec deux chantiers et voir si tu t'en sorts." C'est ce genre de travaux extrêmement simples qui manquent souvent, en particulier chez les petits entrepreneurs. L'exemple simple est le rachat d'un fonds de commerce. On connait déjà le chiffre d'affaires, on sait quelle clientèle on va toucher, on a des idées pour améliorer l'affaire... Mais il faut pouvoir l'expliquer, il ne suffit pas de dire que le précédent était un idiot et qu'on fera mieux que lui !



On dit souvent que les banques ne prêtent qu'aux riches et que sans apport de fonds c'est très difficile de lancer son entreprise avec une banque.

Oui c'est très difficile, et c'est normal. Une banque a comme métier de faire du crédit, pas d'apporter des fonds propres. Or la grande faiblesse des créateurs d'entreprise est que, souvent, ils n'ont pas de fonds propres. Mais dans ce genre de cas il y a un certain nombre d'aides qui existent. L'autre moyen de pallier ce manque de fonds propres, ce sont les garanties, autrement dit apporter une caution ou une propriété en garantie. Il y a des solutions, mais d'une façon générale, les réactions que j'ai pu avoir sont toujours les mêmes : un bon projet bien compris et bien présenté a de fortes chances d'être accepté. On trouvera les solutions financières.



Comment séduire un banquier ? Comment une personne qui a peu d'expérience et de fonds propres pourrait vous convaincre ?

Déjà, à qui vous, vous feriez confiance ? C'est vraiment la question. Le banquier est un employé dans une entreprise, il est comme tout le monde. Il a en face de lui une personne qui lui demande de l'argent, la première question qu'il va se poser est "puis-je lui faire confiance ?" Donc comment, en tant qu'entrepreneur, donner confiance à un banquier ? Il faut arriver bien habillé, respectueux, avec des dossiers clairs, des éléments bien réfléchis. Quand une question est posée, si l'entrepreneur sait répondre, qu'il réponde. S'il ne connait pas la réponse, qu'il ne cherche pas à inventer une réponse. Il faut dire "il faut que j'y réfléchisse, je reviens vers toi sur ce sujet". Vouloir toujours en rajouter n'inspire pas confiance.

Donc une bonne idée est de s'entrainer, faire du coaching en famille. La chambre de commerce et d'autres institutions peuvent aussi aider à mieux préparer un projet... Mais il faut d'abord soi-même croire en son projet. Une fois qu'une relation de confiance est établie avec la banque, on est dans des domaines techniques, soit des garanties, soit des conditions, mais sera dans une relation gagnant-gagnant.



Après avoir établi cette confiance, quels conseils donner à un entrepreneur qui connait ses premières difficultés ?

Dès que les difficultés apparaissent, avant même qu'il y ait des difficultés financières, il faut en parler. Il ne faut pas que ce soit la banque qui découvre vos difficultés après un accident de paiement. L'exemple très classique chez les toutes petites entreprises c'est l'accident familial. Il faut évassaner la grand-mère et le seul argent disponible est l'argent de la société. Le pire est de prendre la caisse sans savoir comment rembourser cet argent derrière. Il vaut mieux trouver une solution avec sa banque.



Dans votre conférence vous allez aussi parler de la banque du futur. On voit que la FinTech se développe dans le monde. Qu'est-ce qui bloque les banques polynésiennes ?

L'investissement dans un service est ligne est élevé, il faut donc pouvoir l'amortir. On dit en Europe que pour qu'une banque en ligne soit rentable, elle doit atteindre deux ou trois millions de clients... Je pense que c'est un élément auquel nous devons réfléchir : est-il viable et nécessaire que nos banques restent des sociétés polynésiennes ? Peut-être qu'elles finiront pour partie comme des succursales de banques d'autres pays.

Mais le vrai danger pour les banques polynésiennes c'est que les Polynésiens n'aient plus de compte en Polynésie. Il est moins cher d'avoir un compte sur une banque en ligne en Europe et de payer ses fournisseurs ici, puisque ces paiements sont gratuits, que d'avoir un compte local...