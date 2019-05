Entrepreneuriat : une semaine pour s'informer et oser se lancer

PAPEETE, le 31 mai 2019. L'Adie organise du 3 au 7 juin une semaine pour informer la population. Des conseillers et des bénévoles seront à votre écoute.



Grâce à l’Adie, Association pour le droit à l’initiative économique, de nombreux porteurs de projet ont pu lancer leur activité économique.

L'Adie finance et accompagne des personnes exclues du système bancaire dans la création de leur entreprise et de leur propre emploi : demandeurs d’emploi et travailleurs pauvres.



En plus du micro-crédit, l'Adie accompagne les personnes et les conseille pour qu'elles puissent pérenniser leur activité. Des experts donnent ainsi des conseils de gestion, comptabilité, juridique ou commercial.

Pour mettre en place cet accompagnement et pour répondre à une demande de plus en plus forte, l’Adie s’appuie sur un réseau de bénévoles qui représentent un véritable vivier de compétences, d’expériences professionnelles et personnelles.



Du 3 au 7 juin, l'Adie organise dix événements à Tahiti et dans les îles. Les conseillers et les bénévoles de l'association seront à l’écoute de l'association (voir le programme ci-dessous).



L’Adie est une association reconnue d’utilité publique qui aide des personnes exclues du marché du travail et du système bancaire classique à créer leur entreprise et donc leur emploi grâce au microcrédit.