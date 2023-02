Entrée en lice remarquée pour Mihimana Braye au Maroc

Tahiti, le 20 février 2023 - Exempté du premier tour, Mihimana Braye a fait une entrée en lice remarquée, ce lundi, au Maroc au Pro Taghazout. Le surfeur tahitien s'est offert la meilleure note de la journée avec 14.50 (8.83 + 5.67) et rejoint Kauli Vaast au tour suivant. Chez les dames, Heimiti Fierro s'est qualifiée pour le second tour sans surfer.



Après l'élimination, dimanche, de Haumana Ateni au premier tour du



Dans une série à quatre largement à sa portée, Mihimana Braye a été patient et a décroché sa première bonne note sur sa troisième vague avec 5.67. Un premier score suffisant déjà pour s'installer en tête de la série. Puis sur sa cinquième vague, le Tahitien a pu dérouler son surf et enchaîner les manœuvres sur une longue droite. A l'arrivée un score de 8.83 pour un total de 14.50, soit la meilleure note de cette deuxième journée de compétition et plus important une qualification pour les 32es de finale de la compétition. Braye rejoint ainsi Kauli Vaast qui a été exempté pour sa part des deux premiers tours à Taghazout. Tahiti's @mihimana posts an impressive first heat win at Anza in Round 2 of the Rip Curl Pro Search Taghazout bay ! More videos @wsl >> https://t.co/46T0xHRvMF #ripcurlpro #thesearch@ripcurl_europe pic.twitter.com/3VhdbmKVQr

— World Surf League Qualifying Series (@WSL_QS) February 20, 2023



Heimiti Fierro rejoint Aelan Vaast et Marion Philippe



Du côté des dames, on attendait l'entrée en lice de Heimiti Fierro. La petite sœur de Vahine n'a même pas eu besoin de surfer pour poursuivre sa route au Maroc. La surfeuse de Huahine a profité d'un désistement dans sa série pour passer directement au deuxième tour. Heimiti Fierro rejoint ainsi Aelan Vaast et Marion Philippe exemptées toutes les deux du premier tour. Après l'élimination, dimanche, de Haumana Ateni au premier tour du Pro Taghazout (QS 3000), ils étaient encore cinq surfeurs tahitiens en lice au Maroc. Et ce lundi c'était au tour de Mihimana Braye de se jeter à l'eau sur le spot d'Anza. Exempté du round 1, le natif de Papeete n'a pas déçu en livrant une belle prestation sur le spot marocain.Dans une série à quatre largement à sa portée, Mihimana Braye a été patient et a décroché sa première bonne note sur sa troisième vague avec 5.67. Un premier score suffisant déjà pour s'installer en tête de la série. Puis sur sa cinquième vague, le Tahitien a pu dérouler son surf et enchaîner les manœuvres sur une longue droite. A l'arrivée un score de 8.83 pour un total de 14.50, soit la meilleure note de cette deuxième journée de compétition et plus important une qualification pour les 32es de finale de la compétition. Braye rejoint ainsi Kauli Vaast qui a été exempté pour sa part des deux premiers tours à Taghazout.Du côté des dames, on attendait l'entrée en lice de Heimiti Fierro. La petite sœur de Vahine n'a même pas eu besoin de surfer pour poursuivre sa route au Maroc. La surfeuse de Huahine a profité d'un désistement dans sa série pour passer directement au deuxième tour. Heimiti Fierro rejoint ainsi Aelan Vaast et Marion Philippe exemptées toutes les deux du premier tour.

Rédigé par Désiré Teivao le Lundi 20 Février 2023 à 17:11 | Lu 81 fois