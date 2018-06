Entre deux mondes va construire de nouveaux ponts dimanche

Le dimanche 10 juin au parc Paofai, de 14 heures à 18 heures.Animations diverses de 14 heures à 16 heures, accès gratuit.Atelier de sensibilisation à l’autisme et autres troubles du développement de 14 heures à 18 heures, accès gratuit.Fitness Challenge, entrée 1 500 Fcfp de 16 heures à 18 heures avec bouteille d’eau et t-shirt ou casquette offerts.Un stand buvette sera aussi mis en place.Tickets en vente et renseignements au 87 26 76 43.Facebook : Entre deux mondes