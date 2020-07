Entre 5000 à 24000 Fcfp d’aides pour la rentrée scolaire

Tahiti, le 22 juillet 2020 - Le Conseil des ministres a approuvé ce mercredi le dispositif d’aides en faveur des familles à revenus modestes pour la rentrée scolaire 2020-2021. L’objectif est de permettre à ces familles de faire face aux frais de rentrée scolaire pour les fournitures, les vêtements et l’assurance scolaire.



Afin de permettre aux familles à revenus modestes de faire face aux frais liés à la rentrée scolaire, un dispositif d’aides a été mis en place. Pour en bénéficier, l’affiliation à l'un des régimes sociaux de la CPS doit être effective avant le lundi 27 juillet 2020. En outre, pour les régimes des salariés et des non-salariés, l'octroi des aides est soumis à conditions de ressources.

Cette aide est attribuée pour partie en espèces et pour partie en nature, respectivement comme suit :

L’aide à l’achat de fournitures scolaires et du trousseau vestimentaire fait l’objet d’un versement directement sur le compte de l’assuré. La prise en charge de la prime de l’assurance scolaire et extra-scolaire est versée directement à l’assureur.



Pour les familles issues des trois régimes :

La participation en numéraire sert à faire face à l'achat des fournitures scolaires. Elle est déterminée selon l’âge de l’enfant scolarisé :

Moins de 6 ans : 5 000 Fcfp

De 6 ans à moins de 12 ans : 8 000 Fcfp

De 12 ans à moins de 16 ans : 12 000 Fcfp

De 16 ans à 21 ans : 16 000 Fcfp



Uniquement pour les familles du régime de solidarité et du régime des non-salariés :

La participation en numéraire sert aussi à faire face aux frais vestimentaires :

Moins de 6 ans : 5 000 Fcfp

De 6 ans à moins de 12 ans : 8 000 Fcfp

De 12 ans à moins de 16 ans : 8 000 Fcfp

De 16 ans à 21 ans : 8 000 Fcfp



Ainsi, pour un enfant scolarisé de moins de 6 ans relevant du RSPF ou du régime des non-salariés, l’aide versée directement sur le compte de l’assuré sera de 10 000 Fcfp.

Pour un enfant entre 6 et 12 ans, l’assuré percevra une somme de 16 000 Fcfp

Pour un enfant entre 12 et 16 ans, cette aide sera de 20 000 Fcfp

Pour un enfant de plus de 16 ans, cette aide sera de 24 000 Fcfp