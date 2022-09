Entraide, bénévolat et intégration à Hao

Hao, le 29 septembre 2022 - Sandrine et Élodie, deux compagnes de militaires du RSMA de Hao, ont choisi de partager leurs compétences à travers le bénévolat. Grâce à l'intermédiaire de l'Adie, elles proposent à la population des initiations à l'informatique.

Une manière aussi pour elles de s’intégrer sur l'atoll en “apportant leur pierre à l'édifice”.



C’est grâce à un dispositif mis en place par l'Association pour le droit à l’activité économique (Adie) qui accompagne les porteurs de projets, que Sandrine et Élodie, deux compagnes de militaires du régiment du service militaire adapté (RSMA) de Hao, ont trouvé un moyen de se rendre utile à la communauté de l'atoll. Elles ont choisi le bénévolat pour transmettre leurs compétences professionnelles. Concrètement, elles aident la population de Haoroagai en dispensant une initiation à l’informatique. Une initiative qui leur permet également de s'intégrer plus facilement sur l'île. “Je me suis demandé comment aider et donner de mon temps libre tout en aidant la population”, nous confie Sandrine.

C’est parce que l’outil informatique est aujourd’hui indispensable au quotidien que l’idée a germé entre elles et les agents de l’antenne de l’Adie locale. La formation qu’elles offrent permet d’apporter une aide aux porteurs de projets mais aussi à toute personne désireuse d’apprendre à se servir d'un ordinateur et d’internet. Pour cela, Élodie et Sandrine ont tout d’abord prospecté sur l’atoll afin de recenser les besoins en la matière. Ensuite, elles ont communiqué par affiches et via la page Facebook de la commune, partenaire de l'initiative. À l’issue, elles ont pu établir un programme en fonction du nombre de volontaires et organiser la formation dans la salle informatique communale qui dispose de cinq ordinateurs, mis à leur disposition.



“Pas seulement femmes de …”



Les cessions de formation ont débuté mercredi dernier et auront lieu jusqu’à la fin du mois de novembre, tous les mercredis de 8 à 10 heures. Les demandeurs sont nombreux, Élodie et Sandrine accueillent les volontaires et les familiarisent aux outils informatiques. Au programme, comment utiliser un moteur de recherche, créer et maîtriser une boîte e-mail, consulter un compte bancaire en ligne, effectuer des opérations bancaires ou encore utiliser le traitement de texte… Elles s’adaptent au niveau de chacun, certains découvrant les rudiments de l’informatique, alors que d'autres viennent approfondir leurs connaissances. “Apporter notre pierre à l’édifice, donner de notre savoir est très important pour nous. Nous ne sommes pas seulement femmes de…", souligne Élodie. Les bénéfices de cette démarche, pour laquelle la commune, l'Adie et les bénévoles travaillent de concert, sont multiples et apportent une dynamique qui participe au développement de l'atoll. Si la demande est toujours présente, le dispositif devrait s’étendre en 2023.





Rédigé par Teraumihi Tane le Jeudi 29 Septembre 2022 à 17:08 | Lu 140 fois