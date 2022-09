Entachés par une série de scandales, les Golden Globes reviennent à la télévision

Los Angeles, Etats-Unis | AFP | mardi 20/09/2022 - Racisme, sexisme, corruption... Éclaboussés par une série de scandales, les Golden Globes ont annoncé mardi leur retour à la télévision en 2023, où ils tenteront de retrouver leur lustre d'antan après une dernière édition largement boudée par Hollywood.



"Nous sommes heureux d'annoncer le retour des Golden Globes sur (la chaîne) NBC", a déclaré dans un communiqué Helen Hoehne, la présidente de l'Association de la presse étrangère de Hollywood (HFPA), qui constitue le jury de ces prix.



Habituellement courus par tout le gratin de l'industrie du divertissement, les Golden Globes, qui ouvrent la saison des prix cinématographiques et constituent habituellement les récompenses les plus suivies après les Oscars, ont été désertés par l'industrie début 2022. La cérémonie s'était déroulée sans public ni télévision.



Leur partenaire habituel, NBC, avait renoncé à diffuser l'événement car la HFPA était visée par des accusations qui ont sérieusement ébranlé sa réputation.



Plus d'une centaine d'agents avaient écrit à la HFPA au printemps 2021 pour lui demander de mettre un terme à "des comportements discriminatoires et non professionnels, des manquements éthiques et des accusations de corruption".



Face à ce scandale, l'organisation avait rapidement annoncé une série de réformes, notamment un recrutement sans précédent de nouveaux membres pour améliorer la représentation des minorités en son sein.



"La HFPA s'est engagée à d'importants changements et à soutenir des programmes mettant la diversité, l'inclusion et la transparence en priorité", a insisté mardi l'organisation.



En 2021, le Los Angeles Times avait enquêté sur son fonctionnement et avait notamment révélé qu'elle ne comptait aucune personne noire en son sein, ouvrant la voie à une avalanche de critiques et de révélations. Depuis, l'organisation a notamment renouvelé ses membres, en incluant 103 nouveaux entrants.



Contrat d'un an



Le jury des Golden Globes est désormais composé de "52% de femmes" et "51,5%" de membres appartenant à la diversité, selon l'organisation.



La HFPA a également interdit à ses membres d'accepter des cadeaux luxueux et des séjours tous frais payés à l'hôtel de la part des studios courtisant leur voix.



Mais des critiques, comme les stars Scarlett Johansson et Mark Ruffalo avaient publiquement dénoncé ces réformes jugées insuffisantes. L'acteur Tom Cruise a même renvoyé à l'organisation ses trois Golden Globes en signe de protestation.



Fragilisés, les Golden Globes reviennent sur NBC dans le cadre d'un contrat d'un an, qui doit leur permettre "d'explorer de nouvelles opportunités pour une diffusion nationale et mondiale sur de multiples plateformes à l'avenir", selon les organisateurs.



"Nous reconnaissons les engagements pris par la HFPA en faveur d'un changement et nous avons hâte d'accueillir à nouveau les Golden Globes sur NBC", a commenté la productrice de la chaîne américaine, Frances Berwick.



Pour leurs 80 ans, les Golden Globes tenteront de prouver qu'ils pèsent encore à Hollywood.



En janvier dernier, les prix avaient été attribués en catimini, récompensant notamment le film intimiste "The Power of the Dog" de Jane Campion et le remake de Steven Spielberg "West Side Story".



Aucune célébrité n'avait accepté de remettre les récompenses, et les médias n'étaient pas présents non plus. Seuls les réseaux sociaux avaient permis d'annoncer les vainqueurs.



La plupart des studios et cinéastes lauréats n'avaient pas célébré leur victoire ouvertement. Seule la star de "West Side Story", Ariana DeBose s'était exprimée après avoir été récompensée, en insistant sur les réformes à mener au sein de la HFPA.



"Il y a encore du travail à faire, mais quand vous vous êtes autant investi sur un projet (...), avoir une reconnaissance est toujours quelque chose de spécial", avait-elle tweeté.