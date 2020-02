Enquête ouverte pour viols et agressions sexuelles au lycée militaire de Saint-Cyr

Versailles, France | AFP | vendredi 07/02/2020 - Le parquet de Versailles a indiqué vendredi à l'AFP avoir ouvert une enquête préliminaire des chefs de "viols et agressions sexuelles" après des accusations portées à l'encontre d'un élève du lycée militaire de Saint-Cyr-L'Ecole (Yvelines).



Deux plaintes sont parvenues pour l'instant jusqu'au parquet. "Les investigations sont en cours", a-t-on précisé de même source, confirmant une information de Libération.

La brigade de recherches de Versailles, avec l'appui de la Section de recherches, a été chargée de l'enquête.

L'armée de terre avait indiqué jeudi qu'une enquête interne avait été ouverte par l'établissement.

"Des jeunes femmes, élèves de classe préparatoire aux grandes écoles, ont rendu compte à leur référent mixité d'une situation de harcèlement sexuel de la part d'un élève masculin à l'encontre de jeunes femmes de sa classe", selon la même source.

"Devant la clarté des témoignages concordants à l'encontre de l'auteur présumé", le chef de corps du lycée a éloigné l'auteur présumé de l'établissement et dénoncé les faits à la gendarmerie.

Jeudi, le colonel Benoît Brulon, porte-parole de l'armée de terre, a souligné que le suspect avait été "remis à sa famille jusqu'à la fin des enquêtes en cours", en se félicitant que les mesures aient été prises lundi, le jour de la dénonciation des faits.

Le communiqué précise que la cellule d'intervention et de soutien psychologique de l'armée de Terre (CISPAT) a été mobilisée.

La prestigieuse prépa militaire avait déjà été au coeur, en 2018, d'un scandale de harcèlement moral qui avait déclenché une vague d'indignation.

Dans un courrier au président Emmanuel Macron, une jeune fille de 20 ans, élève en classe prépa à Saint-Cyr, avait confié se sentir "persécutée" par un groupe de garçons, les "tradis".