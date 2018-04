Enquête ouverte après le décès d'un bébé de 6 mois souffrant d'une gastro-entérite

Meaux, France | AFP | vendredi 20/04/2018 - Une enquête a été ouverte sur les causes de la mort en Seine-et-Marne d'un bébé de six mois qui souffrait d'une gastro-entérite, les parents mettant en cause la lenteur des secours, a-t-on appris vendredi de sources concordantes.



Une information judiciaire a été ouverte pour "recherches des causes de la mort", a indiqué le parquet de Meaux à l'AFP.

L'état de la petite fille, qui souffrait d'une gastro-entérite depuis plusieurs jours, s'était brusquement dégradé au petit matin du 14 avril. Appelé vers 06H30, le Samu a "débarqué une heure plus tard" au domicile familial situé à Montevrain, a affirmé à l'AFP l'avocate de la famille, Estelle Nataf.

Entre-temps, le père, qui était sur son lieu de travail dans une autre ville, est arrivé avant l'ambulance et a amené lui-même le bébé aux urgences, où son décès a été constaté, a ajouté l'avocate.

Le couple, dont le nourrisson était le sixème enfant, a porté plainte contre X.

L'autopsie réalisée mardi n'a pas permis d'éclaircir ce qui a pu provoquer la mort de la fillette, a indiqué le parquet. Des analyses complémentaires ont été ordonnées.