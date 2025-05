Enquête lancée après le choc mortel d'un voilier mexicain contre un pont à New York

ew York, États-Unis | AFP | dimanche 18/05/2025 - Les autorités américaines ont annoncé dimanche lancer une enquête au lendemain du choc spectaculaire entre un trois-mâts de la marine mexicaine et le pont de Brooklyn à New York, qui a entraîné le décès de deux marins.



La cime des mâts du Cuauhtémoc, navire-école haut de 48,2 mètres, s'est brisée sur le tablier du fameux pont devant les regards médusés de passants au bord de l'East River.



De nombreux marins se tenaient debout sur les poutres perpendiculaires aux mâts au moment de l'impact, a-t-on pu voir sur les nombreuses vidéos de témoins partagées sur les réseaux sociaux.



Le maire de New York, Eric Adams, a indiqué que le bateau avait perdu en puissance avant le choc, avant de préciser que sur les 277 personnes à bord, 19 avaient été blessées, dont deux dans un état critique, tandis que "deux autres sont malheureusement décédées des suites de leurs blessures".



L'Agence américaine de sécurité des transports (NTSB) a annoncé sur X dimanche avoir déployé une équipe d'experts pour mener l'enquête.



Aldo Ordonez, frère d'une cadette de la marine mexicaine qui était à bord, a raconté à l'AFP que l'équipage ne "sait pas ce qu'il s'est passé".



"C'était très spectaculaire, ils n'ont pas eu le temps de réagir", a-t-il déclaré après être arrivé dans la matinée à New York depuis la capitale Mexico.



Sa soeur de 24 ans, dont c'était le premier déplacement à bord du Cuauhtémoc, s'est retrouvée suspendue à l'une des voiles du navire et souffre de légères blessures.



Selon Aldo Ordonez, l'équipage a dormi à bord et doit quitter New York en avion pour le Mexique vers 13H00 (17H00 GMT).



- "Regrettable accident" -



Le navire a depuis été déplacé à quai à proximité d'un pont voisin, et l'ambassadeur du Mexique aux Etats-Unis est arrivé sur place dimanche matin, a constaté une journaliste de l'AFP.



Certains blessés, dont l'un avec un bandage autour de la tête, sont revenus à bord du navire, a également observé l'AFP.



La présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, s'est dite de son côté "très attristée" après ce "regrettable accident", dans un message posté sur X.



Le navire quittait New York peu avant la collision et un immense drapeau mexicain flottait à la poupe du navire.



"C'était la panique sur le bateau", a raconté auprès de l'AFP Nick Corso, 23 ans, habitant de Brooklyn, qui se tenait sur la rive.



Il s'apprêtait à prendre une photo, mais lorsqu'il a réalisé l'accident qui se préparait, il est passé à la vidéo.



"La chose qui m'a surtout frappé, c'est la panique qui régnait sur le bateau. Il y avait un homme à l'arrière qui faisait signe aux gens de s'éloigner de la passerelle où nous nous trouvions", a-t-il ajouté.



Selon les services des transports de la ville de New York, "aucun dommage structurel n'a été constaté sur le pont de Brooklyn".

le Lundi 19 Mai 2025 à 06:02 | Lu 37 fois