Enquête après la chute mortelle d'une voiture de touristes dans le port à Bastia

Bastia, France | AFP | mardi 29/08/2023 - Une enquête a été ouverte pour "homicide involontaire" après la mort d'un homme de 70 ans, passager d'une voiture qui a chuté dans l'eau après avoir débarqué sur le port de Bastia dans la nuit de lundi à mardi, a-t-on appris auprès du parquet de Bastia.



La victime est un touriste originaire du continent qui se trouvait à bord du navire Mega Andrea de la compagnie maritime Corsica Ferries. Le bateau parti de Toulon, qui devait initialement arriver à Ile Rousse (Haute-Corse), a changé son port d'arrivée en raison des conditions météorologiques, marquées par de fortes rafales de vent et de la pluie.



"Selon les premiers éléments, le véhicule a pris un mauvais embranchement qui l'a amené à chuter dans l'eau", précise le procureur, confirmant une information de Corse-Matin. "L'enquête portera sur les conditions de sécurité qui entouraient le débarquement du navire."



Deux femmes, âgées de 60 et 70 ans, ainsi qu'un autre homme de 65 ans, qui se trouvaient également à bord du véhicule, ont pu être sauvés par deux agents de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) et de la société de sécurité Hestia.



Une vingtaine de sapeurs-pompiers sont également intervenus notamment pour récupérer la victime. Ils avaient déjà dû intervenir plus tôt dans la soirée pour hélitreuiller une femme enceinte depuis ce même navire.



Cet accident dramatique ayant provoqué une grande émotion au sein de la place portuaire, une cellule psychologique a été mise en place dans la matinée par la Chambre de commerce et d'industrie de Corse, les affaires maritimes et la préfecture de la Haute-Corse.



Dans un communiqué de presse, Jean Dominici, président de la CCI de Corse, gestionnaire du port, a remercié les agents "qui n'ont pas hésité au péril de leur vie à porter secours aux victimes", tout en se disant prêt à "participer activement à la procédure judiciaire afin d’élucider les circonstances de l'accident". "Une évaluation interne a également été ouverte", a-t-il précisé.