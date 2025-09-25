

Enlèvement dans l'Orne: la fillette retrouvée saine et sauve, le père en garde à vue

Rennes, France | AFP | mercredi 08/10/2025 - L'homme soupçonné d'avoir enlevé sa fille de trois ans dans l'Orne a été interpellé mercredi près de Vannes (Morbihan) et placé en garde à vue, tandis que l'enfant a été retrouvée saine et sauve, a annoncé mercredi le parquet d'Alençon.



La petite Khuslen est "en bonne santé", a souligné la vice-procureure du parquet d'Alençon, Elodie Casanovas, dans un communiqué.



La fillette a été retrouvée vers midi dans le Morbihan. Son père a été "interpellé" et placé "en garde à vue" pour "enlèvement et séquestration ou détention arbitraire de mineure de 15 ans", a précisé la magistrate. Deux autres gardes à vue sont en cours, a-t-elle ajouté.



Une procédure d'alerte enlèvement avait été déclenchée mardi soir, avant d'être levée mercredi matin, pour tenter de retrouver Khuslen. Son père, un homme de 36 ans d'origine mongole, s'était enfui avec elle et était activement recherché par la police.



Les faits remontent à lundi soir. La fillette avait été enlevée vers 21h40, selon l'alerte diffusée plus de 24 heures après. Son père, soupçonné d'être le ravisseur, aurait pris la fuite à bord d'un véhicule blanc Peugeot 308. La voiture a été retrouvée abandonnée près d'Alençon mercredi dans la matinée, mais sans ses occupants.



C'est seulement à la mi-journée que la police a pu les retrouver près de Vannes.



Selon Ouest-France, le suspect avait déjà été condamné pour violences conjugales en 2024. L'homme était séparé de la mère de leur fille dont il avait perdu l'autorité parentale, et il serait venu à son domicile d'Alençon lundi soir en prétextant vouloir récupérer des affaires.



Le père avait commenté mercredi des articles concernant l'enlèvement de sa fille sur la page Facebook de la rédaction Ouest-France d'Alençon. "J'ai besoin d'un avocat. Après je viendrai avec ma fille au commissariat", avait-il répondu à une internaute qui lui demandait de "rendre la petite".



- Appel à témoins -



Le parquet d'Alençon avait appelé d'éventuels témoins à contacter les services de police ou de gendarmerie pour communiquer tout élément qui pourrait être utile à l'enquête. Des descriptions du père et de sa fille avaient été diffusées.



Mme Casanovas a remercié mercredi "l'ensemble des personnes ayant permis de retrouver cette petite fille".



Le 25 septembre, le dispositif d'alerte enlèvement avait déjà été déclenché dans l'Orne, avec succès, après la disparition d'une enfant de douze ans enlevée par un ami de son père à Dompierre.



Le suspect et la mineure, saine et sauve, avaient été retrouvés quelques heures plus tard en Loire-Atlantique, grâce à un signalement. L'homme âgé de 34 ans et sous tutelle avait été mis en examen pour enlèvement, séquestration, viol et agression sexuelle aggravés, puis placé en détention provisoire.



Adopté en France en février 2006, "alerte-enlèvement" est un dispositif d'alerte massive et immédiate déployé pour aider à la recherche d'un enfant présumé enlevé. Il est largement inspiré du plan "Amber Alert", créé au Texas en 1996, après l'enlèvement et l'assassinat de la petite Amber Hagerman.



Il a été déclenché en France à plus d'une trentaine de reprises depuis sa création.

le Jeudi 9 Octobre 2025 à 01:10 | Lu 50 fois





