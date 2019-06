Enfant tué à Lorient: la passagère arrêtée, le chauffard toujours en cavale

Lorient, France | AFP | jeudi 13/06/2019 - Les enquêteurs poursuivaient jeudi leurs recherches pour retrouver le chauffard en fuite après l'arrestation dans la nuit de la passagère de la voiture qui a tué un enfant de 10 ans et en a blessé grièvement un autre de 7 ans, dimanche à Lorient.



Recherchée depuis dimanche avec le conducteur, la jeune femme de 21 ans a décidé de mettre elle-même un terme à sa cavale mercredi dans la soirée. Elle a été arrêtée par les forces de l'ordre après s'être présentée spontanément chez un habitant de Caudan (Morbihan).

"La jeune femme était dans la rue, elle a vu une maison éclairée, elle a sonné, s'est présentée à la famille et leur a demandé d'appeler la police", a indiqué une source policière à l'AFP confirmant une information d' Europe 1.

Elle "s'est rendue chez un particulier hier soir et ce dans le but de se rendre aux services de police", a confirmé le parquet de Lorient jeudi matin dans un communiqué.

"La passagère du véhicule impliqué dans les faits d'homicide involontaire aggravé et de blessures involontaires aggravées commis (dimanche) en fin d'après-midi à Lorient a été placée en garde à vue (mercredi) à compter de 23 heures 35 pour des faits de non-assistance à personne en danger", précise-t-on de même source.

La procureur de la République à Lorient, Laureline Peyrefitte, a confirmé à l'AFP que l'interrogatoire de la jeune femme était terminé. La procureur tiendra un point presse jeudi à 17H30.

Quarante-huit heures la diffusion par la police d'un appel à témoins avec photos des deux suspects, largement relayé par les médias et sur les réseaux sociaux, l'étau se resserrait autour du conducteur. La police recherche un homme de "1,80m, corpulence normale, de type eurasien, teint mat, cheveux noirs", selon le signalement. - "Soutenir la famille" -

La mort du petit garçon, fauché sur un trottoir, suscite une vive émotion. Jeudi après-midi, une marche blanche a réuni environ un millier de personnes à Lorient. Dans une ambiance très recueillie, les manifestants ont défilé silencieusement jusqu'à la voie de bus prise par le chauffard et sa passagère au moment de l'accident. Ils ont déposé des roses blanches à l'endroit du drame.

"En tant que mère ça m’a touchée. J’ai des enfants et ça peut arriver à tout le monde. Je suis passée hier (mercredi) sur les lieux de l’accident. En venant ici, à cette marche blanche, j’ai voulu soutenir la famille", a dit Sandra Aladin, 34 ans de Lorient, venue avec ses trois filles et sa sœur.

Les enquêteurs ont pu identifier lundi le chauffard, un homme qui "avait emprunté le véhicule de sa mère alors qu'il n'est pas titulaire du permis de conduire", selon le parquet de Lorient.

Âgé de 20 ans, cet homme a été déjà condamné pour conduite sans permis.

L'accident était intervenu après "un refus d’obtempérer" alors que le véhicule était suivi à distance par la gendarmerie. Le véhicule circulait à vive allure sur la voie réservée aux bus et avait percuté dans un premier temps une autre voiture en sortie de rond-point, sans faire de blessé, avant de faucher sur un trottoir les deux enfants, deux cousins d'origine turque.

Mercredi, plus de 500 personnes issues pour la plupart de la communauté franco-turque ont assisté aux obsèques du garçon, de nombreux participants réclamant l'arrestation du fuyard, pour aider la famille à faire le deuil.

Réagissant à l'arrestation de la passagère, Ahmet Makas, membre de l’association culturelle turque, a appelé le conducteur à "se rendre" et à "assumer ses actes".

"Moi je parle au nom de la famille, je les ai vus, je les ai eus, ils se sont encore recueillis tout à l’heure avant de partir en Turquie pour (...) enterrer le petit dans le pays des parents, c’est vrai que c’est un soulagement (...) de savoir que la fin approche, voilà, on espère que ça viendra vite", a-t-il ajouté.