Encore trois jours pour fifoter

Tahiti, le 11 février 2022 - Au village du Fifo, le week-end démarre fort et s'ouvre avec l'annonce du palmarès de cette édition 2022, vendredi soir. Mais ce moment tant attendu par le public, les réalisateurs et les producteurs ne marque pas pour autant la fin du festival. En effet, samedi et dimanche, de nombreuses projections sont programmées, notamment celles des films primés.



Et pour attendre les résultats, le programme de la journée de vendredi est bien chargé :



Ateliers gratuits tout public :

• Atelier écriture de scénario : de 9 heures à midi, salle Mārama, par Sydélia Guirao, scénariste. À partir de 15 ans.

• Atelier reportage TV : de 13 à 16 heures, salle Mārama, par Are Raimbault, réalisateur. À partir de 15 ans.



Restitution du Livre Blanc de la filière audiovisuel :

La Fédération des professionnels de l’audiovisuel et du cinéma (FPAC), fusion depuis 2021 de l’ensemble des corps de métiers de la filière audiovisuelle restitue le Livre Blanc de ladite filière. Rendez-vous de 9 à 11 heures sous le chapiteau.



Pitch ton book :

En huit minutes, les réalisateurs devront chacun leur tour “pitcher” leur projet de scénario d’adaptation d’une œuvre littéraire polynésienne. Rendez-vous sous le Paepae a Hiro de 11 à 13 heures.



Les Masterclasses :

Une rencontre zoom avec la directrice de l’école documentaire de Lussas, Chantal Steinberg, clôturera cette semaine de Masterclasses. De 9 à 10 heures, le public se plongera dans la singularité du documentaire d’auteur ou de création dans la Salle de Projection.



Remise des prix :

Dès 19 heures au Grand théâtre. Cette soirée permettra de connaître les films primés par le jury (Grand prix du Jury Fifo / France Télévisions, prix spécial du Jury, prix du public, prix du meilleur court-métrage de fiction, le prix du meilleur court-documentaire).

La remise des prix sera suivie de la projection des films primés de 21h15 à minuit au Grand théâtre.