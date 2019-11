Encore 29.000 foyers privés d'électricité après la neige en Rhône-Alpes

Lyon, France | AFP | lundi 18/11/2019 - Plus de 90% des foyers privés d'électricité par la neige tombée jeudi sur la région Rhône-Alpes ont été réalimentés mais 29.000 devaient encore se passer de courant lundi à la mi-journée, selon Enedis.



Les foyers concernés se trouvent dans la Drôme, l'Isère, l'Ardèche et le Rhône. La neige, lourde et collante, y a provoqué des chutes d'arbres sur les lignes électriques et endommagé les câbles, privant d'électricité jusqu'à 330.000 foyers au total.

Le gestionnaire du réseau de distribution a déployé 2.300 agents et des centaines de groupes électrogènes ces derniers jours pour les réalimenter en courant, en particulier dans les zones les plus isolées.

En Isère, un couple de septuagénaires a été retrouvé mort dimanche à son domicile, intoxiqué au monoxyde de carbone émanant d'un groupe électrogène utilisé dans l'attente d'un retour du courant.

L'opérateur de téléphonie Orange a parallèlement indiqué que plus de 50.000 des 60.000 lignes du réseau téléphonique ou internet coupées par les intempéries en Drôme-Ardèche avaient été rétablies.

En Franche-Comté, plus de 2.200 foyers étaient également privés d'électricité lundi matin dans les départements du Doubs et de Haute-Saône à la suite de chutes de neige intervenues dimanche, selon Enedis.

Dans les Vosges, il y avait vers 13H30 encore 1.000 foyers sans courant dans des communes de montagne de l'est du département, a indiqué à l'AFP André Désirée, directeur territorial d'Enedis dans le département. En milieu de matinée, "au plus fort de la crise", quelque 2.000 foyers avaient été privés d'électricité, a-t-il ajouté.