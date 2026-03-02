

En quête d’auteurs pour la résidence d’écriture 2026

Tahiti, le 24 mars 2026 - Pour sa sixième édition, la résidence d’écriture lance son appel à candidatures annuel. À la clé : une immersion de deux mois dans l’un des archipels polynésiens pour deux auteurs océaniens. Ce dispositif unique est porté par l’Association des Éditeurs de Tahiti et ses îles (AETI).



Selon l’organisation professionnelle, “pour la 6ᵉ édition de la résidence d’écriture, ce dispositif offre aux auteurs du Pacifique une opportunité unique de deux mois d’immersion totale au cœur des archipels polynésiens”. Le cadre de travail, essentiel à la créativité, et la structure d’accueil joue un rôle déterminant dans ce programme.



Une résidence d’écriture constitue une véritable parenthèse créative. Elle permet aux auteurs et autrices de bénéficier de conditions matérielles et mentales favorables pour se consacrer pleinement à leur travail. Écrire nécessite du temps, de l’espace et de la disponibilité. “Consciente des défis liés au métier d’auteur, l’AETI déploie ainsi deux résidences annuelles consacrées aux auteurs et autrices du Pacifique, qu’ils soient natifs ou résidents, et ayant déjà été publiés à compte d’éditeur”, développe l'association.



Un soutien matériel



Les deux lauréats de l’édition 2026 profiteront d’une immersion de deux mois, entre septembre et décembre prochains, en continu ou en plusieurs périodes, dans l’un des cinq archipels : les Marquises, les Tuamotu, les Australes, les Gambier ou les Îles de la Société. Ils bénéficieront d’un soutien financier complet comprenant la prise en charge des transports internationaux et inter-îles, de l’hébergement en pension de famille, en logement autonome ou chez l’habitant, ainsi que de la restauration. Une rémunération mensuelle leur sera également allouée.



Le calendrier de l’édition 2026 de la résidence d’écriture se développe sur les prochains mois. Ainsi, le 20 mars a marqué le lancement de l’appel à candidatures. La clôture est fixée au 31 mai. La délibération du jury, composé de représentants de l’État, du Pays et d’auteurs locaux, aura lieu à la mi-juin. L’annonce des lauréats interviendra à la fin du mois de juin. Les auteurs sélectionnés participeront ensuite au Salon du livre Lire en Polynésie à Papeete, du 15 au 18 octobre, avant de débuter leur période de résidence entre le 20 septembre et le 31 décembre 2026, selon l’option choisie.

Les candidatures sont ouvertes aux auteurs et autrices du Pacifique, natifs ou résidents, ayant déjà été publiés à compte d’éditeur. Les porteurs d’un projet littéraire, en français, en anglais ou dans une langue océanienne, ont jusqu’au 31 mai pour déposer leur dossier en ligne. Celui-ci doit comprendre un formulaire d’inscription, une présentation du projet, un CV, un parcours, ainsi que des extraits d’écrits. Les candidatures peuvent être déposées via le site internet ou par mail : [email protected]

Rédigé par D'après communiqué le Mardi 24 Mars 2026 à 15:07 | Lu 197 fois



