En panne depuis deux ans, la vidéo-surveillance de Arue va bientôt être réparée

Tahiti, le 4 octobre 2023 - Depuis presque deux ans, les caméras de surveillance de Arue, installées en 2015, sont en panne en raison d'un manque d'entretien et de maintenance de la commune. Si depuis quelque temps, la mairie a pris conscience de la situation en lançant un diagnostic complet de l'équipement pour remettre à niveau l'installation, actuellement, seulement 11 caméras sur les 33 fonctionnent. Pour rappel, ce système avait coûté 46 millions de francs.



À leur inauguration en 2015, elles devaient être le fleuron technologique de la sécurité de Arue. Presque neuf ans après, selon nos informations, nombre des caméras de vidéosurveillance de la commune ne fonctionnent plus. Une situation qui dure depuis presque deux ans. En effet, sur les 33 caméras installées, seulement 11 sont en état de fonctionnement. Consciente de la situation, la mairie a déjà lancé un état des lieux pour identifier les dysfonctionnements, tels que sur les émetteurs, et remettre à niveau l'ensemble du dispositif. “Le système devrait être totalement opérationnel d'ici quelques mois”, nous révèle Teura Iriti, la tāvana de Arue.



Rappelons que ces caméras de vidéosurveillance avaient été installées aux quatre coins de Arue, sur les principaux axes routiers, aux abords des établissements scolaires et des complexes sportifs. À cette époque, l'objectif affiché était de renforcer la sécurité de la commune avec une présence 24h/24, 7 jours/7, et ainsi faire baisser la délinquance. “L'objectif est de renforcer le dispositif de sécurité publique qui se caractérise par une présence de nos mūto’i 24h/24 et 7 jours/7. Nous travaillons également en partenariat avec la gendarmerie. Il s'agit aussi, bien évidemment, de rassurer la population par rapport à cette montée de la délinquance”, avait déclaré au micro de Polynésie La 1ère l'ancien maire de la commune, Philip Schyle, lors de l'inauguration du dispositif. À noter que cette installation a coûté 46 millions de francs, dont 40% ont été pris en charge par l'État et 60% par la commune.



Problème de maintenance



Mais alors, d'où vient cette panne qui dure ? Selon nos informations, ce problème est notamment la conséquence d'un manque d'entretien et de maintenance de la mairie. En effet, la personne en charge de ces missions aurait quitté ses fonctions il y a deux ans, laissant un poste vacant jamais pourvu, ce qui serait donc la cause de ces dysfonctionnements et des futures opérations de remise à niveau et de diagnostic complet, qui devraient une fois de plus coûter cher à la mairie. Un manquement de la mairie donc, et d'Axians, le prestataire censé gérer les données. La société contactée par Tahiti Infos a bien reconnu la panne mais déclare ne pas connaître les causes de ce dysfonctionnement. “Sûrement un problème lié à la commune”, nous dit-on.



Également interrogé sur cette situation, le directeur général des services de Arue, John Toromona, s'est montré rassurant quant à l'évolution du dossier. “C'est un projet que je suis de très près depuis ma prise de poste. J'ai tout de suite remarqué qu'il y avait un problème”, confie-t-il.