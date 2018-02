En novembre 2017, les hôtels étaient remplis à 69,8 %

PAPEETE, le 01 février 2018 - Dans son dernier point de conjoncture sur la fréquentation hôtelière, l'institut de la Statistique de la Polynésie française indique que la fréquentation hôtelière a augmenté en novembre 2017 de 8,6% par rapport à 2016. Le coefficient moyen de remplissage a légèrement augmenté de 0,4 point et s'établit à 69,8 %.



En novembre 2017, la fréquentation hôtelière augmente de 8,6 % par rapport à novembre 2016. Cette hausse du nombre de chambres louées concerne tous les pays. La clientèle japonaise est de retour et progresse de 23 %.



Malgré la hausse des ventes, le coefficient moyen de remplissage s’établit à 69,8 % en baisse de 2,9 points. Cette baisse s’explique par une croissance plus importante de l’offre (+ 13 %) en lien avec la réouverture d’hôtels fermés en 2016. Le revenu moyen par chambre louée (RMC) se situe à 37 369 francs et le revenu moyen par chambre disponible, à 26 078 francs, soit des hausses respectives de 13 % et 9 %.



En cumul depuis le début de l’année, le coefficient moyen de remplissage s’établit à 69,9 %, il progresse de 1,3 point par rapport à novembre 2016.



On constate par ailleurs que ces chiffres passent de 61,1 % entre janvier et novembre 2013 à 69.9 % entre janvier et novembre 2017 soit une hausse de 8,7 points sur quatre ans. Le revenu moyen par chambre disponible est également en constante augmentation depuis quatre ans en passant de 18 228 francs en 2013 (janvier novembre) à 22 184 francs en 2015 (même période) à 28 282 francs en 2017.



Le revenu moyen par chambre louée est lui aussi en forte hausse. En l'espace de quatre ans, le chiffre a été multiplié par 1,3 passant de 29 814 francs par chambre louée en 2013 à 40 475 francs en 2017.



Si entre janvier et novembre 2016 et 2017 le nombre de chambres louées connaît une variation de 124,5%, les chambres louées dans le secteur du grand tourisme enregistrent une baisse de 4,8 % sur la même période. Les chambres dans les hôtels de luxe en revanche sont en hausse de 5,7 %. Ainsi, le nombre de chambres louées dans le secteur du luxe se porte bien de façon générale. Le poste est positif pour les îles du vent et les îles sous le vent, néanmoins, les chiffres sont moins favorables pour les autres subdivisions ou le secteur enregistre un recul de 10,3 %.