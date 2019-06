"En coulisse", la Sogefom a contribué à créer 265 emplois

Papeete, le 28 juin 2019- Le fonds de garantie Sogefom a présenté aujourd'hui son bilan d'activité pour 2018 à ses partenaires locaux. Et ce bilan est plus que positif puisque le fonds a contribué, en leur facilitant l'accès au crédit, à la création de 52 entreprises locales et de 265 emplois locaux.



" Les petites entreprises n'ont pas toujours les garanties réelles ou valables pour obtenir un crédit de la part des banques. Elles peuvent alors se voir refuser un crédit, même si leur dossier est considéré comme pertinent par les banques, mais sans garantie cela ne passe pas. Nous sommes justement là pour permettre cette garantie et ainsi le prêt est autorisé" , synthétise Pauline Baumgartner, directrice adjointe de l'Agence française de développement (AFD), lors de la présentation du bilan de la Sogefom (Société de Gestion de Fonds de Garantie d'Outre-Mer) pour 2018.

Et cette année 2018 a été un très bon millésime pour le fonds de garantie qui œuvre au fenua dans l'ombre des trois banques polynésiennes : Banque de Tahiti, Banque de Polynésie et la Socredo.

Soutenue notamment par le contexte économique favorable actuel, la Sogefom a continué de jouer son rôle d'accompagnement du tissu entrepreneurial. "En coulisse", inconnu du grand public, le fonds a permis à de nombreuses très petites et petites entreprises de naître et/ou de vivre.