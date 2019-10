En colère, les policiers sortent dans la rue

"On risque de perdre notre régime spécial des retraites et d'être aligné sur le régime général. Alors vous risquez de voir des policiers de 65 ans essayer de courir après les voleurs dans la rue, après avoir travaillé en cycle de nuit…. On trouve que c'est inadmissible (…). Le régime spécifique, en tant que fonctionnaire actif de la Police nationale prévoit une bonification de quatre ans de cotisation pour la retraite. De plus, le fait d'exercer outre-mer, hors Europe, donne droit à une bonification tous les trois ans, d'une année cotisée. Tous ces avantages seraient perdus si le système par points des retraites était mis en place", déplore le secrétaire territorial du syndical policier Alliance, le brigadier-chef Michaël Bottreau.

Autre point de mécontentement qui réunissait les policiers devant la DSP ce mercredi midi, les conditions de travail qui se détériorent. Si la situation n'est pas tout à fait comparable à celle de la métropole où 52 suicides ont eu lieu depuis le mois de janvier dans les rangs de la Police nationale, les policiers locaux voient néanmoins leurs conditions de travail au quotidien se dégrader. "On est clairement solidaires de nos collègues métropolitains. C'est clair qu'ici, la population respecte davantage les forces de l'ordre, et qu'il n'y a pas la tension des attentats et la crise des gilets jaunes, mais cela se dégrade tout de même", regrette l'officier de police.

Face à l'explosion des trafics d'ice ou des infractions financières, les policiers demandent à ce que les moyens humains augmentent au même rythme.



En parallèle, les policiers souhaitent que les peines prévues pour les délits soient enfin exécutées. "On se rend compte que la réponse pénale n'est pas du tout proportionnelle à la gravité des faits qui sont commis. Il faut être multi, multi, multi récidiviste pour risquer une peine de prison", regrette Michaël Bottreau.